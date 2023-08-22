متابعات اقتصادية عالمية متفرقة

القلم🖋️

ضياء الدين الهاشمي ||

🌎 بحث جديد يفيد بأن بريطانيا خسرت 4 ملايين يوم عمل بسبب الإضرابات العمالية خلال عام 2022، وهو أعلى رقم منذ ثمانينيات القرن الماضي، وجاءت الإضرابات احتجاجاً على انخفاض الأجور بأكثر من 9% في القطاع العام

مركز ريزليوشن فاونديشن البريطاني للأبحاث .

🌐 رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني تقول إنها تتحمل مسؤولية قرار فرض ضريبة بنسبة 40% على الأرباح الإضافية للبنوك، والذي أدى لانخفاض القيمة السوقية بواقع 10 مليارات دولار وظهور مخاوف للمستثمرين، وتؤكد أنها أرادت بهذا القرار إرسال رسالة بشأن فكرة "الدولة العادلة" .

🌎 شركة Golden Grains لخدمات الغذاء، ومقرها دبي، تقول إن أسعار الغذاء العالمية ستكون مستقرة خلال الفترة المقبلة بسبب توفر محاصيل الحبوب عالمياً، رغم أن البورصات تشهد وضعاً حساساً خصوصاً بعد انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب وعدم فتح الممر البحري

🌎 تراجع معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج مقتفيةً أسعار النفط التي انخفضت بأكثر من 1% بفعل تباطؤ التعافي الاقتصادي في الصين وقوة الدولار الأمريكي .

📰 الشركات الأمريكية الكبيرة في الصين تعاني من ضعف مبيعاتها بسبب توقف النمو وانكماش التصنيع وتراجع الصادرات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم والذي لا يزال يسعى للتخلص الكامل من تداعيات الوباء السابقة ويخطط لإنفاق المليارات على البنية التحتية وأسواق العقارات

وول ستريت جورنال

🌎 الأرجنتين تخطط لخفض قيمة عملتها بنسبة 18% إلى 350 بيزو مقابل الدولار، مع رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 118% من 97% حالياً، وذلك بعد فوز المرشح اليميني خافيير ميلي في الانتخابات التمهيدية، في حين تعاني البلاد من أزمة اقتصادية ويُتوقع أن تدخل في كساد هذا العام مع تجاوز التضخم السنوي نسبة 115% .

🌎 التكتل الاقتصادي "بريكس" يبحث تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء بعيداً عن الدولار الأمريكي، وإنشاء نظام مدفوعات مشترك، في إطار المساعي لإحداث تغيير اقتصادي عالمي، وذلك في القمة المرتقب عقدها في جنوب أفريقيا في 22 أغسطس الجاري، في حين قدَّمت 23 دولة طلبات رسمية للانضمام إلى التكتل منها 8 عربية

بلومبيرغ

🌎 بعد ست سنوات من اللعب في فرنسا، نادي باريس سان جيرمان يوافق على بيع مهاجمه البرازيلي نيمار داسيلفا لنادي الهلال السعودي، حيث توصل الأخير إلى اتفاق مع النادي الفرنسي لشراء المتبقي من عقد اللاعب لقاء 90 مليون يورو، بينما سيحصل نيمار على 100 مليون يورو كمرتب سنوي، ما يجعله ثاني أعلى اللاعبين أجراً في الدوري السعودي بعد كريستيانو رونالدو .

🌎 الهند و الإمارات تبدآن بتسوية التجارة الثنائية بعملتيهما المحليتين حصراً، دون الدولار الأمريكي، حيث دفعت نيودلهي بالروبية مقابل شراء مليون برميل من النفط من شركة بترول أبوظبي "أدنوك"

رويترز

🌎 واشنطن تقول إن الأموال الإيرانية المفرج عنها ستخضع لنفس القيود الصارمة لضمان طريقة استخدامها لأغراض إنسانية، مضيفةً أن هذه الأموال هي مستحقة لـ إيران من بيع النفط لـ كوريا_الجنوبية

🌎 بنك الشعب الصيني يفاجئ الأسواق بخفض سعر الفائدة الرئيسي بأكبر قدر منذ سنة 2020، بمقدار 15 نقطة أساس إلى 2.5%، وهو ثاني خفض لها منذ يونيو الماضي، وذلك لدعم الاقتصاد الذي يواجه تدهوراً في القطاع العقاري وضعفاً في الإنفاق الاستهلاكي

بلومبيرغ

🌎 هبوط ثروات العائلات عالمياً في 2022 للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2008، حيث أدى التضخم وارتفاع قيمة الدولار إلى محو نحو 11.3 تريليون دولار من الأصول خصوصاً في أوروبا وأمريكا الشمالية، لتنخفض الثروات إلى 454.4 تريليون دولار

تقرير الثروة العالمية السنوي لبنك "كريدي سويس"

🌎 وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تحذر من أن الصناعة المصرفية في أمريكا تقترب من اضطراب جديد يتمثل في خفض التصنيف الشامل لعشرات البنوك الأمريكية، بينها أكبر بنك في العالم "جيه بي مورغان"

شبكة CNBC

⚫️ المبعوث الأممي إلى اليمن يقول إنه بحث في مسقط سبل تقديم دعم متضافر للأطراف لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم_المتحدة

🌎 مجموعة UBS المصرفية السويسرية تدفع غرامات بقيمة 1.43 مليار دولار بدعوى الاحتيال على المستثمرين في بيع أوراق مالية مدعومة برهن عقاري وسوء سلوك تأمين البنك، وهي قضية تعود إلى 2018

شبكة CNBC

🌎 ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها هذا العام، عند مستوى 1.02 دولار للتر الواحد، أي أكثر بنسبة 7% من مستوى شهر يوليو الماضي، كما قفزت في واشنطن و كاليفورنيا فوق 1.32 دولار للتر الواحد، تزامناً مع تراجع إمدادات البنزين

جمعية السيارات الأمريكية

⚫️ برنامج الغذاء العالمي يعلن عن شحن 725,000 طن من الحبوب من أوكرانيا إلى اليمن و كينيا و السودان ودول القرن الأفريقي، قائلاً إن استفادة الدول المتقدمة حصراً من الحبوب الأوكرانية "مزاعم كاذبة"

🌎 الرئاسة السورية تصدر قراراً بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% للعاملين في الدولة والقطاع العام من سبتمبر المقبل .

🌎 السعودية تقلص حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية لأقل مستوى منذ عام 2016، حيث باعت المملكة في يونيو أكثر من 3 مليارات دولار من الديون الحكومية الأمريكية، في نزوحٍ عن سندات الخزانة للشهر الثالث على التوالي، لتصل حيازتها إلى 108 مليار دولار، إذ تفضل توجيه حصة من أموالها إلى الأصول عالية المخاطر، وفقاً لبيانات الخزانة بـواشنطن

بلومبيرغ

🌎 تراجع أسعار الذرة العالمية لأدنى مستوى منذ عام 2020 بنسبة 2.9%، مع تحسن الطقس وظروف محصول الذرة الأمريكي، وموسم الحصاد الحالي الذي تشهده البرازيل، مما عزز التوقعات بجني محصول وفير



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بلومبيرغ