الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة لتنظيم الحركات المالية داخل العراق


أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم السبت 19 أب/أغسطس 2023، توجيهات إلى كافة المصارف باتخاذ ضوابط جديدة تخص البطاقات المسبقة الدفع لغرض تنظيم الحركات المالية التي تتم داخل العراق.

وبحسب وثيقة صادرة من البنك  فأن التوجيهات تضمنت "يكون سقف السحوبات للحركات المالية المحلية (داخل العراق) التي تتم عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) للبطاقات المسبقة الدفع الى 2,000,000 (اثنان مليون دينار عراقي) يوميا بدلا من (395,000) دينار عراقي".

كما تضمنت أيضا، رفع سقف حركة الشراء عن طريق نقاط البيع داخل العراق لتكون 10,000,000 (عشرة ملايين دينار عراقي) مع الالتزام بعدم تجاوز الحد الشهري لشحن البطاقة والذي يبلغ (10 ملايين) تخفيض سقف الشراء الالكتروني ليكون (750) دولار امريكي يوميا، وفقا للوثيقة.

وشدد البنك على المصارف بالعمل "على التوسع في شبكة وكلائكم من خلال التعاقد مع الكيانات المسموح لها ببيع هذا النوع من البطاقات وتسويقها"، بحسب الوثيقة.

وأكد البنك، استثناء الحركات المالية المحلية على البطاقات المسبقة الدفع مع الالتزام الوارد في الفقرة (5) من الاعمام اعلاه المتعلقة برموز فئة التاجر (MCC) شريطة ان تكون بضمن الأغراض المشروعة للشراء والدفع، وفقا للوثيقة.

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