محافظ البنك المركزي: احتياطي العراق من الذهب يبلغ 132 طناً

أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، احتياطي العراق من الذهب يبلغ 132 طناً.

وقال العلاق في تصريح صحفي إن " هناك مستقبل للذهب وأن العراق يمتلك 132 طناً"، لافتا الى أن "هناك توجها للحصول على الدولار داخل المطارات عبر منافذ للشركات الرصينة".

وأوضح أن "الحديث عن دخول 14 مصرفا أجنبيا للعراق غير صحيحة"، مبينا أن "البنوك التي لديها مصارف مراسلة وضعها سليم ورسمي وسهل بالحوالات الخارجية".

وأشار الى أن "البنك المركزي يطلب الحكومة 46 تريليون دينار، وأن 30 منها في حكومة الكاظمي".