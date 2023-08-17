الصفحة الاقتصادية

مستشار رئيس الوزراء يستعرض مسار التحول إلى موازنة البرامج


استعرض مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، مسار تحول المالية العامة الاتحادية إلى موازنة البرامج.

وقال صالح : إن" هناك لجنة عليا دائمية تضم كبار الخبراء الماليين والمحاسبين في البلاد تتولى التخطيط للتحول إلى موازنة البرامج والأداء وتعقد اجتماعاتها دورياً، إذ تصدر توصياتها لتتحول إلى تعليمات وتوجيهات من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتبلغ الوزارات والدوائر المختلفة كافة بين الحين والآخر بإجراءات التحول".

وبين، أن" آخر تلك الإجراءات كان التوجيه بإخضاع البرامج الخاصة في الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات لآليات موازنة البرامج والأداء وكذلك تجميع المشاريع الاستثمارية حسب أنماطها لتكون ضمن موازنة البرامج والأداء أيضاً وحسب نوع المشاريع وترابطاتها القطاعية، مثل الصحية والزراعية أو الصناعية وغيرها".

وأضاف صالح، أن" العمل يجري حالياً بشكل منتظم للتحول التدريجي من موازنة البنود إلى موازنة البرامج لأهمية إعداد القدرات البشرية المؤهلة التي ستتولى مهام التحول وإدارة الموازنات على الأسس الحديثة في وزاراتها ودوائرها ذات العلاقة ولاسيما أن العمل جارٍ في مجال تطوير البنية التحتية الفنية والمعرفية".

وأوضح، أن" في مقدمة ذلك تأهيل محاسبي كلفة بأعداد كافية في وحدات الإنفاق كافة وغيرها من قواعد المحاسبة والتدقيق والرقابة والتقييم والتي تقتضي برامج تدريب وتأهيل للعاملين في الحقل المالي في الوزارات وبمستويات ومراحل مختلفة، حيث يتولى المهمة التأهيلية للكوادر الحكومية اليوم المركز المالي والمحاسبي في وزارة المالية ضمن نطاق من التعاون الفني مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محافظ البنك المركزي: احتياطي العراق من الذهب يبلغ 132 طناً
مستشار رئيس الوزراء يستعرض مسار التحول إلى موازنة البرامج
احتياطيات النفط في العراق تترقب دعمًا من أعمال المسح الزلزالي والحفر الاستكشافي
مبيعات البنك المركزي من العملة الاجنبية هذا اليوم
فك الدولرة: تداول القوة بين الولاياتالمتحدة والبريكس
الموازنات العراقية الفاشلة والتدخلات الأمريكية الغاشمة
ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
العراق يدرس خيارات لتنويع مصادر الغاز.. قطر ام تركمانستان وايهما أكثر جدوى؟
"أوبك" تكشف عن توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2024
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
ابن النجف : اذا كان رئيس الوزراء لايستطيع اقالة محافظ النجف الأشرف النجف تحمله المسؤولية كاملة في الحوادث المرورية التي ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
ابن النجف : لانعتقد ان محافظ النجف الأشرف د. ماجد الوائلي يستطيع أن يتعاون في هذا المجال لانه قام بحفر ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
سجاد عبد الحسين : احسنتم وفقكم الله لكل خير ...
الموضوع :
قادة سياسيون والشذوذ الجنسي "الجندر"
محمد كردي : الله شاهد ورقيب ب 2 مليونين و400 الف صرفت يلا وصلت دبي من مطار بغداد بس ع ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
علي لطيف شريف صبيح الخاقاني : دولة رئيس الوزراء المحترم معالي السيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقة على شمول طلبة السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
فيسبوك