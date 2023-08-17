مستشار رئيس الوزراء يستعرض مسار التحول إلى موازنة البرامج

استعرض مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، مسار تحول المالية العامة الاتحادية إلى موازنة البرامج.

وقال صالح : إن" هناك لجنة عليا دائمية تضم كبار الخبراء الماليين والمحاسبين في البلاد تتولى التخطيط للتحول إلى موازنة البرامج والأداء وتعقد اجتماعاتها دورياً، إذ تصدر توصياتها لتتحول إلى تعليمات وتوجيهات من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتبلغ الوزارات والدوائر المختلفة كافة بين الحين والآخر بإجراءات التحول".

وبين، أن" آخر تلك الإجراءات كان التوجيه بإخضاع البرامج الخاصة في الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات لآليات موازنة البرامج والأداء وكذلك تجميع المشاريع الاستثمارية حسب أنماطها لتكون ضمن موازنة البرامج والأداء أيضاً وحسب نوع المشاريع وترابطاتها القطاعية، مثل الصحية والزراعية أو الصناعية وغيرها".

وأضاف صالح، أن" العمل يجري حالياً بشكل منتظم للتحول التدريجي من موازنة البنود إلى موازنة البرامج لأهمية إعداد القدرات البشرية المؤهلة التي ستتولى مهام التحول وإدارة الموازنات على الأسس الحديثة في وزاراتها ودوائرها ذات العلاقة ولاسيما أن العمل جارٍ في مجال تطوير البنية التحتية الفنية والمعرفية".

وأوضح، أن" في مقدمة ذلك تأهيل محاسبي كلفة بأعداد كافية في وحدات الإنفاق كافة وغيرها من قواعد المحاسبة والتدقيق والرقابة والتقييم والتي تقتضي برامج تدريب وتأهيل للعاملين في الحقل المالي في الوزارات وبمستويات ومراحل مختلفة، حيث يتولى المهمة التأهيلية للكوادر الحكومية اليوم المركز المالي والمحاسبي في وزارة المالية ضمن نطاق من التعاون الفني مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".