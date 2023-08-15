مبيعات البنك المركزي من العملة الاجنبية هذا اليوم

اعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء ،عن مجمل مبيعاته للعملة الاجنبية من خلال النافذة الالكترونية.

وبلغ مجموع التحويلات الى الخاج (حوالات واعتمادات) 153,220,982دولار، فيما بلغ البيع النقدي 30,670,000 دولار ،وبهذا يكون اجمالي المبيعات 183,890,982دولار .

وغطى البنك المركزي سعر البيع النقدي والحوالات ب (1310 ) دينار لكل دولارا،والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقة الالكترونية (1305 ) دينار لكل دولارا .