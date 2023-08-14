الصفحة الاقتصادية

فك الدولرة: تداول القوة بين الولاياتالمتحدة والبريكس


مظهر الغيثي ||

 

هل ستهدد عملة احتياطي عالمية جديدة سيادة الدولار ؟

 الإجابة القصيرة هي نعم.

كان هناك حديث متزايد عن دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) تطور عملة جديدة تنافس الدولار الأمريكي كمعيار احتياطي عالمي. هذا الشهر ، سيجتمع قادة بريكس في جنوب إفريقيا لإجراء مزيد من المناقشات حول هذه المسألة. 

يأتي الضغط المتزايد على عملة عالمية جديدة بعد استمرار تسليح الدولار الأمريكي في شكل عقوبات وحروب تجارية. 

تسعى العديد من الدول إلى استقلال أكبر عن النظام المالي الأمريكي، ولكن ما الذي يجعل الدولار الأمريكي هو العملة العالمية اليوم ؟

  بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، اجتمع الحلفاء في بريتون وودز وحددوا الدولار الأمريكي كعملة احتياطية رئيسية في العالم.

كان مربوطًا بالذهب بسعر قابل للصرف يبلغ 35 دولارًا للأوقية . ومع ذلك ، في عام 1971 تم فصل الدولار بسبب عدم كفاية احتياطيات الذهب الأمريكية مما جعل الدولار نقودًا ورقية. 

بعد سنوات قليلة ، زار وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية للتوسط في نظام البترودولار ،ووافقت الولايات المتحدة على تقديم الدعم العسكري ، وفي المقابل ، ستعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على تصنيف النفط عالميا بالدولار الأمريكي. 

أدى هذا إلى خلق طلب اصطناعي - فالبلدان التي تشتري النفط ستحتاج إلى دولارات أمريكية - والتي بدورها مكنت الدولار الأمريكي من الصدارة.

ومع ذلك ، فإن هيمنة الدولار قد تقترب من نهايتها.

 في عام 2021 ، وقعت المملكة العربية السعودية وروسيا اتفاقية تعاون عسكري. 

لم تعد الولايات المتحدة الحامي الوحيد للمملكة السعودية. 

علاوة على ذلك ، في المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام في دافوس ، أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة منفتحة على التداول بعملات أخرى بالإضافة إلى الدولار الأمريكي - وهو أمر لم يفعلوه منذ ما يقرب من 50 عاماً .

ظهرت إشارات نزع الدولار.خلال قمة بريكس 2022 ، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الكتلة تعمل على إنشاء "عملة احتياطي دولية".

 سيكون هذا مرة أخرى على جدول أعمال القمة السنوية الخامسة عشرة لبريكس هذا الشهر. 

من المتوقع أن تكون عملة البريكس مدعومة بالذهب - ستكون هذه عودة تاريخية لمعيار الذهب وتحقيق الاستقرار للعملة الجديدة.

في الواقع ، تقوم البنوك المركزية بالفعل بتخزين احتياطيات الذهب. وفقًا لمجلس الذهب العالمي التابع لصندوق النقد الدولي ، شهد الشهرين الأولين من هذا العام أكبر مشتريات من الذهب من سنغافورة (51.4 طنًا) وتركيا (45.5 طنًا) والصين (39.8 طنًا) وروسيا (31.1 طنًا) والهند (2.8 طنًا). ).

 يبدو من الواضح أن دول البريكس تكدس الذهب استعدادًا لعملتها الجديدة (مع الإشارة إلى أن تركيا ، من بين العديد من الدول الأخرى ، قد تقدمت بطلب للحصول على عضوية البريكس). في غضون ذلك ، نشهد انخفاضًا في حصة الدولار الأمريكي التي تحتفظ بها البنوك المركزية ، وفقاً لتكوين صندوق النقد الدولي لاحتياطيات النقد الأجنبي الرسمية . تستعد البلدان لنظام دولي جديد ( COFER )

    لعقود من الزمن ، كانت الولايات المتحدة تعتبر القوة المهيمنة على العالم. 

ومع ذلك ، فإن دول البريكس تمثل الآن أكثر من 40 في المائة من سكان العالم ولديها إجمالي الناتج المحلي العالمي المجمع بنسبة 31.5 في المائة. وهذا يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة السبع (الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة) البالغ 30.7 في المائة. 

من المتصور أن ترى دول البريكس مكتفية ذاتيًا تمامًا ، وتتداول فيما بينها دون أي اعتماد على الولايات المتحدة. 

قد تكون هذه خطة الصين ، بالنظر إلى مدى أكبر مشروع لتطوير ( BRI ) مبادرة الحزام و طريق البنية التحتية في التاريخ يهدف إلى ربط آسيا و أفريقيا و أوروبا و امريكا الجنوبية . الولايات المتحدة مستبعدة بشكل ملحوظ .

 على رغم من العلاقات بين الصين والهند التي تتناوب بين الانفراج والعداء ، يبدو أن كلا البلدين على استعداد للتعاون إلى حد ما ، مع مشاركة الهند والاستثمار في مبادرة الحزام والطريق على أساس الوكالة من خلال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ، وبنك التنمية الجديد ، ومنظمة شنغهاي للتعاون. بالإضافة إلى ذلك ، انضمت سبع دول من دول أوبك الثلاثة عشر أو تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة البريكس ، وجميع دول أوبك مرتبطة في مبادرة الحزام والطريق. 

يتم تشكيل البيئة الجيوسياسية والاقتصادية المستقبلية ، و يبدوا ان الولايات المتحده ليست جزءاً منها .

  مع تضاؤل الاعتماد على الدولار الأمريكي ، ستبدأ البنوك المركزية في إغراق احتياطياتها من الدولار.

سيؤدي هذا إلى تضخم مفرط ، وارتفاع في أسعار الفائدة للتعويض عن فقدان القوة الشرائية ، وانخفاض أسعار الأصول ، مما يؤدي إلى تسريع التراجع الأمريكي.

يحدث اتجاه نزع الدولرة - لكنه ليس شيئًا فريدًا. ظهر صعود وسقوط الإمبراطوريات والعملات الاحتياطية على مر التاريخ - من الإمبراطورية الهولندية والغيلدر إلى الإمبراطورية البريطانية والجنيه الإسترليني ،

والآن إمبراطورية الولايات المتحدة والدولار. سيكون هناك حتما تحول في النظام العالمي ،

وقد يكون هذا هو البريكس.

نسخة منه للقائمين على الأمر .

والاشارات في المقال تكفي اللبيب.

إضافة إلى ما أوردناه في مقالاتنا السابقة، عن وجوب تغيير استراتيجيات البنك المركزي العراقي ووزارة المالية تجاه البريكس والنظام العالمي، لصناعة طريقة عراقية خاصة للتعامل مع القادم من تحديات كبيرة  .

ونتمنى أن تتحقق رؤانا لما فيه الخير والصلاح .

 

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