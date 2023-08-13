ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الاحد 13 أب/أغسطس 2023.

سجلت بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد صباح اليوم، سعر صرف بلغ 152400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 151500 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.