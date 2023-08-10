"أوبك" تكشف عن توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2024

أكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الخميس، إنها ترى آفاقا لسوق نفط صحية في النصف الثاني من العام، وتمسكت بتوقعاتها بزيادة الطلب على النفط في عام 2024 مع تحسن طفيف في التوقعات بشأن نمو الاقتصاد العالمي.

وقالت أوبك إنها "تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، مقارنة بنمو قدره 2.44 مليون برميل يوميا في 2023".

ولم تتغير هذه التوقعات منذ الشهر الماضي.

وذكرت المنظمة في التقرير "من المتوقع أن يؤدي نمو الاقتصاد العالمي بقوة في ظل التحسن المستمر في الصين إلى زيادة استهلاك النفط في عام 2024".

وأضافت: "آفاق العناصر الأساسية الصحية لسوق النفط السليمة في النصف الثاني من العام، إلى جانب النهج الوقائي والاستباقي والاحترازي من الدول المنتجة سواء كانت عضوا أو غير عضو في أوبك لتقييم أوضاع السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة في أي وقت وحسب الحاجة ستضمن استقرار سوق النفط العالمية".

وبدأت أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم "أوبك+"، في الحد من الإمدادات في أواخر عام 2022 لدعم السوق، ومددت في حزيران القيود على المعروض حتى عام 2024".

وأدى شح المعروض إلى زيادة أسعار النفط وتداول خام برنت فوق 88 دولارا للبرميل اليوم الخميس ليصل إلى أعلى مستوى له منذ كانون الثاني.

وأظهر التقرير أيضا أن "إنتاج أوبك من النفط انخفض بشدة في تموز بسبب تعهد السعودية بخفض إنتاجها مليون برميل يوميا، في إجراء مددته منذ ذلك الحين ليشمل أيلول".