مشروع إنقاذ الديوانية من الفقر والبطالة .

عبدالحسين الهنين ||

ربما هو حلم.. لكنه قابل للتطبيق.

حزمة مشاريع لإنقاذ الديوانية من الفقر والبطالة وتحويلها إلى وضع مختلف تماما .

كانت محور مفاوضاتي في الصين مع بنوك مثل (CITIC BANK ) وشركات صينية كبرى مستثمرا علاقتي مع الحكومة الصينية الذين يعتبروني صديقا للشعب الصيني وان زيارتي كانت بدعوة من الحكومة الصينية مما يجعل من تلك المفاوضات تحت أنظار و عناية الجانب الحكومي الصيني .

هذه المشاريع ليس لها علاقة بالموازنة وان تمويلها الذي يزيد عن ثلاثة مليارات دولار سيكون عن طريق الاستثمار المباشر ، وهذا المبلغ سيرفع من مساهمة الديوانية في الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب ١٤ مليار دولار .

لن نحتاج شيء سوى الدعم ، وإن الفساد والبحث عن حصة فيها سيكون المعرقل الوحيد الذي يجب أن نتغلب عليها بالدعم والضغط من قبل أهالي الديوانية .

قصتنا ستكون مرتبطة مع وزارة المالية لضمان القرض المقدم للقطاع الخاص لكل مشروع و وزارة النفط لشراء منتجات المصفى مثلما تشتري من الخارج بالأسعار العالمية وتزويد المصفى بالنفط الخام وفق قانون الاستثمار بالمصافي رقم 64 لسنة 2007 المعدل ، ولأني اعرف طبيعة عمل الدولة بفعل تجربتي فإننا نحتاج لضغط شعبي كبير لأننا سنواجه الروتين والتردد والفساد و الخوف من النجاح في مشاريع هي أكبر من مستوى تفكير القائمين على شؤوننا .

نحن ماضون و اننا بصدد تأسيس شركة الديوانية القابضة التي ستكون غطاءا لجميع الشركات وسنطرح مشاركة أبناء المحافظة لكل مشروع من خلال أسهم لهم في اي مشروع وبحسب المعايير المتبعة في دول العالم المتقدمة حيث سيكونون المالك الفعلي لهذه المشاريع من أجل الدفاع عن مصالحهم بشكل مباشر .

كتبت للمحافظة قبل ايام طالبا تزويدنا بخارطة حدود كل من المطار والمصفى والمدينة الصناعية المطورة ولا زلت انتظر الإجابة.

وقبلها طلبت من السيد المحافظ ان يصدر رسائل منه إلى وزارات بعينها حول هذه المشاريع، و قد كان إيجابيا في ذلك .

مرتكز المشروع : مصفى نفط بسعة 70 الف برميل يوميا بمواصفات أوربية صديقة للبيئة وما يسمى ( Euro 5 )

اما حزمة المشاريع المرتبطة بخطة تمويل المصفى والتي يتأثر بعضها به و بمنتجاته و التي أنجزت ملفاتها لدينا هي :

1- مشروع مطار الديوانية .

2- شركة الديوانية للطيران ( Fly Diwaniyah ) التي تشمل ناقل محلي واكاديمية طيران بمعايير عالمية وتهدف لتشغيل رحلات جوية بعد اكمال المطار .

3- شراء او رعاية نادي الديوانية بشكل كامل وتحويله الى شركة خاصة بمعايير الدوريات ألأوربية .

4- انشاء أكاديمية رياضية لأحد الأندية ألأوربية الكبرى مثل ريال مدريد أو برشلونة او مثيلاتها .

5- معمل انتاج المحولات الكهربائية بسعة عشرة آلاف محولة سنويا .

6- محطة كهربائية في موقع المصفى بقدرة 600 ميكاواط وهي القدرة التي تتناسب مع كمية النفط ألأسود الناتج كمخلفات من المصفى .

7 - شركة فنية للإنتاج التلفزيوني والسينمائي .

8- معمل اطارات السيارات ( All Steel Radial ) بسعة مليونا اطار سنويا .

9- المدينة الصناعية المطورة في الديوانية .

و تقدر المبالغ التي تدخل خزينة محافظة الديوانية خارج تخصيصات الموازنة بما يزيد عن 130 مليون دولار سنويا فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل الحقيقية من المهندسين والفنيين والإداريين والعمال وغيرهم.

ويمكن أن تجلب هذه المشاريع استثمارات كبيرة اخرى للمحافظة بعد أن يصبح اسمها متداول كتجربة ناجحة عالميا..