البنك المركزي يصدر توجيهات صارمة لشركات الصرافة

اصدر البنك المركزي العراقي اربعة توجيهات صارمة لشركات الصرافة بشأن بيع الدولار على المنصة الالكترونية.

وقال البنك بحسب وثيقة ، "يسعى البنك المركزي العراقي الى ترصين نشاطات شركات الصرافة وحمايتها من المخاطر من جانب والعمل على تنويع خدماتها من جانب اخر، ومن دواعي ذلك ترسيخ الامتثال وتعزيز الممارسات السليمة، بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة والمعايير والممارسات الدولية، وانطلاقا من الدور الرقابي والاشرافي لهذا البنك، ولغرض ضبط عمليات البيع النقدي للدولار للمسافرين عن طريق المنصة الالكترونية، نهيب بشركاتكم الالتزام بما يأتي: