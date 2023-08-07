وزيرة المالية تترأس اجتماعاً بشأن حساب الخزينة الموحد (TSA)

ترأست وزيرة المالية طيف سامي محمد، اليوم الاثنين، اجتماعاً بشأن حساب الخزينة الموحد (TSA).

وذكر بيان لوزارة المالية أن" وزيرة المالية طيف سامي محمد ترأست اليوم اجتماعا بحضور مدير عام المحاسبة ورئيس وأعضاء اللجنة الساندة لتطبيق حساب الخزينة الموحد وممثلي المصارف الحكومية وممثلي ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة؛ لمناقشة متطلبات تصميم وتطبيق نظام الخزينة الموحد".

وأضاف البيان، أن" الاجتماع ناقش خطط إصلاح قطاع المالية العامة من خلال تطبيق حساب الخزينة الموحد الذي يمثل نقلة نوعية في إدارة المال العام حيث إن المشروع سيتيح إمكانية مراقبة حركة التمويلات وسلامتها".

وأكدت سامي في الاجتماع على" ضرورة مواصلة جهود الوزارة عبر اللجان المشكلة لغرض تطبيق النظام لاستكمال خطوات المشروع الذي يمثل إحدى ركائز تطوير سياسة الوزارة تجاه إصلاح القطاع المالي والتطبيق الأمثل لمراحل مشروع حساب الخزينة الموحد".

وتابع البيان، أن" ذلك يأتي انسجاماً مع ما جاء بالمنهاج الحكومي الذي يهدف إلى تحقيق الإصلاح المالي والإداري وتحديث القدرات في مؤسسات الدولة، وتطبيقاً للمنهاج الوزاري الذي أعدته الوزارة من أجل مواكبة التقدم المالي والاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات المتعلقة باعتماد حساب الخزينة الموحد".