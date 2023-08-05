الصفحة الاقتصادية

العراق يعود للمنافسة في الأسواق العالمية للتمور.. يمتلك أكثر من 600 نوع


كشف مختصون عن أن العراق يمتلك أكثر من 600 نوع من التمور، وبينما بشّرت وزارة الزراعة بعودة تمور العراق للمنافسة في الأسواق العالمية في الموسم الحالي عبر التصدير، أشارت لجنة الزراعة إلى أن موجات الحرارة المتمركزة في مناطق الوسط والجنوب على وجه الخصوص، أسهمت بزراعة النخيل وإنتاج كميات كبيرة من التمور.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي، إن "موسم جني التمور لا يزال في بدايته، وهناك بوادر مُبشّرة بأن يكون محصول هذا العام أفضل مما كان عليه في العام الماضي، بفضل المزارع الجديدة التي دخلت الخدمة"، لافتاً إلى أن "هنالك خطة لسد احتياج الأسواق المحلية من المحصول وتصدير الباقي منه للأسواق المستهدفة".

وأشار، إلى أن "الوزارة بدأت مبكراً بمكافحة حشرة (الدوباس) التي تصيب النخيل وتؤثر بكميات الإنتاج، بالتنسيق مع وزارة الدفاع من خلال تخصيص طائرة نفذت رش المبيد لمكافحة هذه الحشرة"، بحسب الصحيفة الرسمية.

من جهته، أشار عضو لجنة الزراعة النيابية ثائر الجبوري، إلى أن "ملف تصدير التمور شهد تراجعاً في الآونة الأخيرة بسبب تراجع الإنتاج، إلا أن هنالك حملة كبيرة لاستعادة التمور مكانتها عبر زراعة ملايين الشتلات التي غرست خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن توجه المواطنين إلى غرس الشتلات خصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية".

وأضاف الجبوري، أن "موضوع تصدير التمور يعاني من عدم استقرار بسبب ارتباك سياسة وزارة الزراعة خلال السنوات الماضية"، لافتاً إلى أن "استقرار الوضع الاقتصادي هو من يحدد كميات التصدير للدول المجاورة، من خلال حاجة وطلب البلدان الذي سيؤثر حتى في استقرار الأسعار وعمليات التصدير"، وفقا للصحيفة.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت في وقت سابق، أن العراق قام في السنة الماضية 2022 بتصدير أكثر من 600 ألف طن من تمور (الزهدي) إلى مناطق آسيا في الهند والصين وكذلك روسيا ودول الخليج، والتي ترغب بهذه النوعية، لأنها تدخل في صناعاتها التحويلية وكذلك تحملها التخزين لمدة طويلة، وبيّنت الوزارة أن "النخيل المنتجة لتمور (الزهدي) تمثل 70 % من أعداد النخيل في العراق".

وبيّنت وزارة الزراعة في تقرير سابق، أن "أعداد النخيل في العراق انخفضت من 32 مليون نخلة عام 1979 إلى 8 – 12 مليون نخلة فقط في عام 2003"، وأنه "بعد عام 2003 واهتمام الحكومة ووزارة الزراعة والدوائر الساندة أدى ذلك الى ارتفاع أسعار التمور في السوق، وبالتالي أصبحت مشروعاً مربحاً ومنتجاً للفلاح العراقي، ونتيجة الجهود المبذولة وصلت أعداد النخيل بشكل تقديري الى أكثر من 20 مليون نخلة، والأعداد في تزايد".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق يعود للمنافسة في الأسواق العالمية للتمور.. يمتلك أكثر من 600 نوع
تصريح جديد من البنك المركزي حول سعر الصرف والتعاملات التجارية
وزير النفط : " أوبك + " تقرر الابقاء على قرار الانتاج دون تغيير
إعلان سعودي هام بشأن الخفض الطوعي لإنتاج النفط
البنك المركزي: قرارات جديدة ستصدر الأسبوع المقبل قد تسهم بخفض سعر الصرف
بيان جديد من البنك المركزي بشأن التعامل بالدولار وسعر الصرف
إيران: العراق سيرسل لنا حوالي 100 ألف برميل من النفط الخام والمازوت
البنك المركزي يعلن عن مبيعاته من العملة الاجنبية هذا اليوم
المصرف العراقي للتجارة يقرر توسيع عملية التحويل المالي للتجار
الدولار والبسطاء..!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
ابن النجف : حياك الله ابو مصطفى توجيه صائب ووسط الهدف نريد منك بعد توجيه على محافظ النجف الأشرف لانه ...
الموضوع :
السوداني يوجه بمحاسبة القادة الذين يقع ضمن مسؤوليتهم اي عمل تخريبي يمس ابراج الطاقة
محمد الشامي : اخي العزيز اذكر الخقائق والنتواجدون الاصليون من سكنة ذي قار قضاء سوق الشيوخ وبالاخص ناحية الطار ومن ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
احمد : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسبة الى العشائر التي ذكرت اعلاه . اقول احسنت لاكن بودي ان ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
Mahdi Alzurfi : شكرا لكم ...
الموضوع :
سحب يد مدير مستشفى الرشاد وفتح تحقيق باختفاء 160 "مكيف هواء"
فضائل الحسين بن علي : مقال جميل يتحدث عن سيد شباب أهل الجنة وابن سيدة النساء، وسبط سيد الأنبياءﷺ وخامس أهل الكساء، ...
الموضوع :
فضائل الإمام الحسين (ع) في كتب أهل السنة
فاضل القزويني : السلام عليكم ارجو الاطلاع على الموقع الرسمي قيد الانشاء الى عائلة السادة ال القزويني www.alkazwinj.com والموضوع المنشور ...
الموضوع :
⭕️ماذا تعرف عن عزاء (ركضة طويريج):
ابو علي الفريجي : احسنتم سيدنا استاذ حيدر الموسوي ... فاقد الشيء لا يعطيه ...
الموضوع :
عاشوراء..!
مواطنة : حسبنا الله ونعم الوكيل رحمها الله وجزاكم الله خيرا اذ تسردون هذه المآسي للاعتبار وتثبيت حقيقة وحشية ...
الموضوع :
من شهداء الكلمة الحسينية:عواطف الحمداني؛ صمتٌ في الأرض وصرخة في السماء!
فيسبوك