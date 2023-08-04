الصفحة الاقتصادية

وزير النفط : " أوبك + " تقرر الابقاء على قرار الانتاج دون تغيير


 أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ، على تأييد اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج في أوبك + ، الابقاء على سياسة الانتاج دون تغيير ، مع التشديد على تقييم اوضاع السوق النفطية عن كثب.

وقال عبد الغني ، خلال مشاركته في الاجتماع التاسع والأربعين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، في مجموعة "أوبك بلس " ان الاجتماع تضمن أستعراض اللجنة عبر الاتصال المرئي بيانات إنتاج النفط الخام لشهري ايار وحزيران 2023 ، مشيراً الى إشادة الوزراء بالتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة المتحالفة معها بإعلان التعاون، وحثت جميع الدول المشاركة على مواصلة الدعم والالتزام من أجل تحقيق التوازن واستقرار الاسواق النفطية .

فيما أكد مدير شركة تسويق النفط "سومو" عمار عبد ، ان الابقاء على سياسة الانتاج لاوبك بلس يهدف الى تحقيق مزيد من الاستقرار للسوق النفطية ".

بدوره ، قال المتحدث بإسم وزارة النفط عاصم جهاد ، إن " اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج اتخذت هذا الاجراء بعد مراجعة البيانات وتطورات السوق النفطية خلال الاشهر الماضية ، وسوف لن تتردد في اتخاذ اجراءات جديدة لضمان مزيد من الاستقرار والتوازن للسوق النفطية ".

واضاف ، ان " اجراءات واتفاقات اوبك بلس، ساهمت في تحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن في مواجهة التحديات الجيوسياسية والامنية والصحية والاقتصادية وغير ذلك 

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