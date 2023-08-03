البنك المركزي: قرارات جديدة ستصدر الأسبوع المقبل قد تسهم بخفض سعر الصرف

حدد البنك المركزي، اليوم الخميس، ثلاث فئات من شركات الصرافة خاصة ببيع الدولار للمسافرين، وفيما كشف عن مقترح يخص دخول البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية، أشار إلى أن هناك قرارات جديدة ستصدر الأسبوع المقبل قد تسهم بخفض سعر الدولار.

وقال نائب المحافظ عمار حمد خلف للوكالة الرسمية: إن" البنك المركزي يزود شركات الصرافة بحصص أسبوعية من الدولار لغرض بيعه للمسافرين بالسعر الرسمي وبكميات محدودة قدرها 3 آلاف دولار لكل مسافر"، مبينا، أن" شركات الصرافة هذه مرخصة عن طريق البنك المركزي وفق ضوابط وهي ممتثلة لقانون مكافحة غسيل الأموال".

وأضاف، أن" أحد المهام الأساسية لجميع شركات الصرافة A وB والتوسط C توفير الدولار للمسافرين بالسعر الرسمي وبالكمية المحددة من البنك المركزي"، مشيرا إلى، أن" هناك منصة إلكترونية يعمل البنك المركزي على تطويرها منذ بداية العام الحالي، وجميع عمليات بيع الدولار للمواطنين تتم من خلال هذه المنصة المُراقَبة بشكل دقيق من قبل البنك المركزي".

وذكر، أن" البنك المركزي يمول السوق بالدولار عبر هذه المنصة لفئات التجار وصغار التجار وعبر شركات الصرافة للمسافرين فقط"، لافتا إلى، أن" المصارف تقوم بتمويل سندات القطاع الخاص والقطاع الحكومي عن طريق الحولات والاعتمادات السندية، كما تقوم بعضها ببيع الدولار النقدي كمصرفي الرافدين والرشيد عبر منافذها في المطارات، أما شركات الصرافة فهي مختصة فقط في عملية بيع الدولار للمسافرين".

وذكر، أن" البنك المركزي قدم مقترحا للمنافذ والجمارك، هو أن أي بضاعة تدخل للعراق يجب التأكد من أن التاجر قام بتمويل هذه الاستيرادات عن طريق البنك المركزي العراقي"، لافتا إلى، أن" طبع العملة العراقية لن يكون بشكل عشوائي".

وحول زيادة الكتلة النقدية، أكد خلف أن" عملية زيادة الكتلة النقدية مرتبطة ارتباطا مباشرا بعملية زيادة الاحتياطات الأجنبية التي يمتلكها البنك المركزي، فأي تمويل للخزينة العامة يكون من خلال مبادلة الدولار المستحصل من مبيعات النفط مع الدينار، بالتالي أي زيادة بالكتلة الدينارية مصدرها الأساس العملة الأجنبية".

وذكر، أنه" لا خوف على أي زيادة بالكتلة النقدية".

وعن سعر الصرف، بين خلف أن" البنك المركزي أصدر قرارات عديدة تخص القطاع المصرفي"، موضحا، أن" قرارات أخرى ستصدر الأسبوع المقبل والتي قد تساهم بشكل كبير في خفض سعر صرف الدولار"