الصفحة الاقتصادية

إيران: العراق سيرسل لنا حوالي 100 ألف برميل من النفط الخام والمازوت


أعلن رئيس اتحاد مصدري المنتجات النفطية في إيران أن العراق سيرسل لنا حوالي 30 ألف برميل من النفط الخام و70 ألف برميل من المازوت مقابل صادرات الغاز ابتداء من آب المقبل.

وخلال مقابلة مع وكالة إيلنا العمالية، تحدث حميد حسيني، عن حجم صادرات الكهرباء والغاز للعراق وكمية واردات النفط والمنتجات الأخرى على شكل مقايضة: “بحسب الإحصائيات التي أعلنتها شركة الغاز الوطنية، فقد قمنا بتصدير 18 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي، حيث ذهب معظمها إلى تركيا والعراق".

وأضاف: “صدرنا ما معدله 25 مليون متر مكعب من الغاز إلى تركيا ونفس الكمية أيضاً إلى العراق، وقد تختلف كميات التصدير في بعض مواسم السنة لتصل إلى 50 مليون متر مكعب يومياً، لكن عندما نواجه نقصاً في الغاز في الشتاء تقل هذه الكمية بشكل كبير، حيث يجب تسليم 9-10 مليارات متر مكعب من الغاز إلى العراق كل عام وفق الاتفاق الموقع بين البلدين، ويمكن لهذه الكمية أن تنخفض أو تزيد في مواسم معينة من السنة".

وخلال إشارته إلى قيمة صادرات الكهرباء والغاز إلى العراق، ذكر حسيني: “أعلنت الحكومة العراقية أنها استوردت 3 مليارات و800 مليون دولار من الغاز عام 2022، ونظراً لأن العراق لا يستورد الغاز من أي دولة أخرى، يمكننا القول إن إجمالي تلك القيمة تنسب للصادرات الإيرانية، بجانب هذا، قمنا بتصدير 700 مليون دولار من الكهرباء، بالتالي، قامت إيران بتصدير 4.5 مليار دولار من الكهرباء والغاز إلى العراق خلال العام الماضي".

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