البنك المركزي يعلن عن مبيعاته من العملة الاجنبية هذا اليوم

اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين ،عن مجمل مبيعاته من العملة الاجنبية من خلال النافذة الالكترونية .

وبلغ إجمالي مبالغ التحويلات الى الخارج (حوالات ، إعتمادات)193,590,035دولاراً ، فيما بلغ اجمالي مبالغ البيع النقدي16,700,000دولاراً ، وكان اجمالي المبيعات الكلية 210,290,035 دولارا.

وبين البنك ان سعر البيع لمبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية (1305) دينار لكل دولار ،فيما كان سعر البيع لمبالغ الحوالات إلى الخارج (1310) ، وسعر البيع النقدي (1310) دينارا لكل دولار.