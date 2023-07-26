الصفحة الاقتصادية

أسعار الصرف تقترب من الـ160 ألفا لكل مائة دولار بالأسواق العراقية


تحديث جديد لأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية، لليوم الأربعاء 26 تموز/ يوليو 2023.

وبحسب "موقع بورصة العراق"، فإن أسعار الصرف جاءت على النحو التالي:

بغداد

معروض: 158.750

مطلوب: 155.750

الجنوب

معروض: 154.500

مطلوب: 152.500

الشمال 

معروض: 159.500

مطلوب: 156.500

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

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