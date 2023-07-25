للحفاظ على الاقتصاد العراقي

سلام دليل ضمد ||

١. التصويت على الصندوق السيادي

٢. إحالة المستفيدين من الإعانة الاجتماعية الى وزارة المالية واقتطاع رواتبهم من رواتب الموظفين

على شرطين

ا. قطع رواتب الغير مستحقين

ب. قطع ١٠ % من مجمل الراتب

٣. تخفيض رواتب الدرجات الخاصة بنسبة ٦٠ % فمتوسط الراتب و الحوافز وغيرها يصل إلى ١٢ مليون

٤. مضاعفة الضريبة الجمركية على المواد المصنعة في الخارج إلغاء او تصفير الجمرك على المواد الأولية

٥. الاهتمام بالحلقة المفقودة في الاقتصاد العراقي و التصنيع الداخلي الا وهم الطبقة الوسطى

فالاقتصاد كالقدر لا يستقر الا على ثلاث صاحب المصنع و العامل و المستهلك

٦. التمرد على القرارات الحزبية في الداخل والتملص من حبل امريكا الذي تلفه في كل مرة على عنق الاقتصاد وتلوح للساسة بعصاها وتهددهم بضرب قفاهم اذ ما امتنعوا عن الاذعان

ونحن جميعا او معظمنا يعرف ان من خرجوا من تحت المظلة الأمريكية تنفسوا الصعداء و فشلت محاولاتها بأعادتهم الى الركب ذا القطب الواحد الا من تردد منهم فقد سقط في حفرة لا نهاية لها وهنا اتكلم عن الثابتين او المجاهد في الفارين

٧ . ان لا يكون العمل ترقيعيا و استبدال الخطأ الاقتصادي بخطأ اخر يؤدي إلى تراكمات يصعب علينا الخروج منها مستقبلا

٨. الاتفاق مع جهات كردية معارضة لمسعود بارزاني و منع تهريب الأموال

و ارضاخ مسعود للمركزية العراقية

٩. منع مكاتب الصيرفة الغير مرخصة وتكليف قسم خاص من جهاز المخابرات لتتبع الأموال المهربة و معاقبة البنوك بأغلاقها

١٠. الاتفاق ولو بنسبة ٢٠ % مع الدول المستوردة و المصدرة من الى العراق بالتعامل بعملة بديلة او بالطريقة الفينيقية القديمة (تبادل السلع )

هذه النقاط العشرة تجعل الاقتصاد العراقي يخرج من غرفة الإنعاش

فقط و اما البقية فهي الحل الجذري و الأسس التي يجب ان يبنى عليها الاقتصاد لكني لم اذكرها كي لا تستغل من قادة بعض الاحزاب و تحويل المصلحة العامة الى الخاصة

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