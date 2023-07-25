الصفحة الاقتصادية

للحفاظ على الاقتصاد العراقي


سلام دليل ضمد ||

 

١. التصويت على الصندوق السيادي

٢. إحالة المستفيدين من الإعانة الاجتماعية الى وزارة المالية واقتطاع رواتبهم من رواتب الموظفين

على شرطين 

ا. قطع رواتب الغير مستحقين

ب. قطع ١٠ % من مجمل الراتب

٣. تخفيض رواتب الدرجات الخاصة بنسبة  ٦٠ %  فمتوسط الراتب و الحوافز وغيرها يصل إلى ١٢ مليون

٤. مضاعفة الضريبة الجمركية على المواد المصنعة في الخارج   إلغاء او تصفير الجمرك على المواد الأولية

٥. الاهتمام بالحلقة المفقودة في الاقتصاد العراقي و التصنيع الداخلي الا  وهم الطبقة الوسطى

فالاقتصاد كالقدر لا يستقر الا على ثلاث  صاحب المصنع  و العامل و المستهلك

٦. التمرد على القرارات الحزبية في الداخل  والتملص من حبل امريكا الذي تلفه في كل مرة على عنق الاقتصاد وتلوح للساسة بعصاها وتهددهم  بضرب قفاهم   اذ ما امتنعوا عن الاذعان

ونحن جميعا او معظمنا يعرف ان من خرجوا من تحت المظلة الأمريكية تنفسوا الصعداء و فشلت محاولاتها بأعادتهم الى الركب ذا القطب الواحد الا من تردد منهم فقد سقط في حفرة لا نهاية لها وهنا اتكلم عن الثابتين او المجاهد في الفارين 

٧  . ان لا يكون العمل ترقيعيا و استبدال الخطأ الاقتصادي بخطأ اخر يؤدي إلى تراكمات يصعب علينا الخروج منها مستقبلا

٨. الاتفاق مع جهات كردية معارضة لمسعود بارزاني و منع تهريب الأموال

و ارضاخ مسعود للمركزية العراقية

٩. منع مكاتب الصيرفة الغير مرخصة وتكليف قسم خاص من جهاز المخابرات لتتبع الأموال المهربة و معاقبة البنوك بأغلاقها

١٠. الاتفاق ولو بنسبة ٢٠ % مع الدول المستوردة و المصدرة من  الى العراق بالتعامل بعملة بديلة او بالطريقة الفينيقية القديمة (تبادل السلع )

هذه النقاط العشرة تجعل الاقتصاد العراقي يخرج من غرفة الإنعاش

فقط و اما البقية فهي الحل الجذري و الأسس التي يجب ان يبنى عليها الاقتصاد لكني لم اذكرها كي لا تستغل من قادة بعض الاحزاب و تحويل المصلحة العامة الى الخاصة

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
للحفاظ على الاقتصاد العراقي
البنك المركزي العراقي يوافق على استئناف بيع الدولار بالمصارف المجازة في نينوى
النفط يرتفع مع قلة المعروض والأسعار تتجاوز 82 دولارا
"عقوبات جديدة ستطال المصارف العراقية".. النائب مصطفى سند يكشف أسباب استضافة محافظ البنك المركزي بالبرلمان
صحيفة أمريكية: روسيا حققت انتصاراً كبيراً في سوق النفط العالمية
عقوبات أمريكية على مصارف عراقية..!
البنك المركزي العراقي يصدر بياناً بشأن سعر الدولار
أسعار النفط قد تصعد إلى حاجز الـ100 دولار.. خبير: هذا سيكون بحالة واحدة فقط
أسعار النفط قد تصعد إلى حاجز الـ100 دولار.. خبير: هذا سيكون بحالة واحدة فقط
العراق ولبنان يوقعان على مذكرة تفاهم لتزويد لبنان بالوقود والنفط الخام
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك