البنك المركزي العراقي يوافق على استئناف بيع الدولار بالمصارف المجازة في نينوى

أعلن المدير التنفيذي للجنة العليا لإعمار نينوى عبدالقادر الدخيل عن مصادقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اصولياً على توصيات محضر اجتماع اللجنة والمتضمنة حل اشكاليات شركات الصيرفة والسماح لهم بالتداول بالدولار ".

وقال الدخيل ان" لقاء رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي تم من خلاله بحث الاجراءات المتخذه لاستقرار سوق العملة حيث اوضح الاخير خلال الاجتماع نية البنك استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في محافظة نينوى"

وتابع ان" الحكومة المحلية في نينوى كانت قد طالبت رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته لمحافظة نينوى باستئناف بيع الدولار في عدد من المصارف المجازة والمخولة في محافظة نينوى والمركز الموصل "