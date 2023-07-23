عقوبات أمريكية على مصارف عراقية..!

عبد الحسين الهنين ||

بمناسبة العقوبات الأمريكية على مصارف عراقية خاصة لابد من التوضيح ان المصارف العراقية ليس لها أي دور تنموي وانما هي أدوات تمتلك الحق الحصري لشراء دولار رخيص من البنك المركزي الذي يضع التعليمات لتسهيل هذه المهمة.

البنوك التي تم معاقبتها متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية بحسب الرواية الأمريكية الرسمية .

بنكنا المركزي هو الأغرب في العالم لأننا عمليا نبيع سلعتنا الوحيدة (النفط ) بالدولار الأمريكي بينما هو يقلل من قيمة هذه السلعة اليتيمة ،، والنتيجة قتل أية فرصة لتنمية القطاعات الحقيقية كالزراعة والصناعة ، ان لم يكن سلوكه هو تدمير ما تبقى منها لصالح الاستيراد .

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