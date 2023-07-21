العراق ولبنان يوقعان على مذكرة تفاهم لتزويد لبنان بالوقود والنفط الخام

وقع العراق ولبنان على مذكرة تفاهم تتضمن قيام العراق بتزويد لبنان بكميات من زيت الوقود والنفط الخام .

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني خلال مراسم التوقيع,ان هذه المذكرة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المرقم 23265 في عام 2023 ، التي تهدف الى توفير احتياجات الاشقاء من زيت الوقود والنفط الخام دعماً لقطاع الكهرباء في لبنان ، وانطلاقاً من تعزيز وتطوير افاق التعاون الثنائي بين البلدين ، وبما يخدم المصالح المشتركة .

واشار عبد الغني بحسب بيان لوزارة النفط, اليوم الجمعة, الى تجديد مضمون الاتفاقية لعام آخر مع زيادة الكمية المجهزة لزيت الغاز وفقاً لاتفاق الطرفين ، فيما سيتم تنظيم عقد جديد للنفط الخام ، وستقوم اللجان الفنية المشكلة من الجانبين بوضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذا الاتفاق ، منها تحديد الكميات ، وآليات النقل والتحميل والتفريغ وغيرها من الالتزامات الفنية واللوجستية لكل طرف، بعدها يقوم مجلسي الوزراء في كلا البلدين بالمصادقة على توصيات اللجنة المشتركة ".

من جانبه أشاد وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض بموقف العراق حكومة وشعباً لدعم وإسناد بلده ، لتجاوز ازمته في توفير الوقود لمحطات الطاقة الكهربائية. وهذا محط تقدير كبير من قبل الحكومة والشعب اللبناني