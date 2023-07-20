بالأسماء.. أميركا تفرض عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا بسبب تعاملات مع إيران بالدولار

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة منعت 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار.
وجاء في تقرير الصحيفة أن "الحظر، الذي فرضته وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، يأتي في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأمريكية إلى إيران".
والمصارف هي :
1-مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل
2- مصرف القرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل
3-مصرف الطيف الاسلامي
4-مصرف إيلاف الاسلامي
5-مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
6-المصرف الاسلامي الدولي
7-مصرف عبر العراق
8-مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
9-مصرف الراجح الاسلامي
10-مصرف سومر التجاري
11-مصرف الثقة الدولي الاسلامي
12-مصرف أور الإسلامي
13-مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل
14-مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل
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