الصفحة الاقتصادية

خبير اقتصادي يوضح الجدوى الاقتصادية من المقايضة بين العراق وايران


اوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الجدوى الاقتصادية من المقايضة بين الغاز الايراني والنفط العراقي.

وقال المرسومي في منشور عبر فيسبوك : "عادة ما تكون المقايضة ، او بالاحرى المقاصة بين طرفين ، احدهما يمتلك فائضا من سلعة ما والاخر يعاني من العجز ، غير ان ايران لا تعاني من عجز في انتاج النفط الخام والنفط الاسود انما من قيود امريكية على صادراتها النفطية لذلك هي ليست بحاجة الى النفط الخام العراقي".

وأوضح أن "انتاج العراق من النفط الاسود في عام 2021 بلغ 335 الف برميل يوميا ، يرتفع في ايران الى 384 الف برميل يوميا ، فيما يبلغ الطلب على النفط الاسود في العراق 189 الف برميل يوميا مقابل 255 الف برميل يوميا في ايران ، وبالتالي فان ايران تملك فائضا من النفط الاسود يبلغ 49 الف برميل يوميا ومن ثم فهي ليست بحاجة الى النفط الاسود العراقي".

وتابع المرسومي أن "العراق ، خاصة عندما يبيع النفط الخام والنفط الاسود بالاسعار العالمية كما جاء في الاتفاق، فاأنه سيكون الرابح الاكبر لانه سيتمكن من تصدير فائض انتاجه النفطي من حقول كردستان والفائض من النفط الاسود لتسديد فاتورة استيراد الغاز الايراني ،

فيما لن تتمكن ايران من استخدام النفط الخام والنفط الاسود في الاستهلاك الداخلي لانها مكتفية ذاتيا منهما"،

مشيرا إلى أن ايران "لا تتمكن من اعادة تصديرهما بسبب العقوبات الامريكية عليها وهو ما يثير شكوكا حول مدى امكانية تطبيق هذا الانفاق عمليا بين العراق وايران".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مقايضة إيران بالنفط الأسود مقابل الغاز المستورد منها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خبير اقتصادي يوضح الجدوى الاقتصادية من المقايضة بين العراق وايران
أسعار النفط تعاود الارتفاع
الروبل الروسي يسجل ارتفاعاً جديداً في موسكو
المالية النيابية: العمل بالموازنة سينطلق بعد 18 تموز.. سنتابع عملية صرفها
البنك المركزي يكشف عن مبيعاته للعملة الاجنبية
بسبب التضخم.. تحذير أمريكي من ركود اقتصادي في البلاد
البنك المركزي يزيد سقف المسافرين خارج العراق إلى ثلاثة الاف دولار
ايران: العراق دفع 10 مليارات دولار من مستحقات تصدير الغاز
تقرير: قوة أمريكا ستصبح محدودة بعد انتهاء هيمنة الدولار
وزارة النفط: إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 7 مليارات دولار
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
فيسبوك