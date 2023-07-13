الصفحة الاقتصادية

المالية النيابية: العمل بالموازنة سينطلق بعد 18 تموز.. سنتابع عملية صرفها


أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس 13 تموز/يوليو 2023، ان العمل بالموازنة سينطلق بعد 18 من الشهر الحالي، فيما بينت ان الحكومة وضعت مبالغ في الموازنة بشأن مستحقات الغاز الإيراني.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إنَّ "العمل بالموازنة سينطلق بعد 18 من هذا الشهر وقد تطلق الموازنة وعندئذ تبدأ اللجنة المالية أعمالها بمتابعة عملية صرفها".

وأضاف أنَّ "الحكومة طعنت بـ 12 فقرة من فقرات الموازنة وهذا أمر طبيعي ومن ضمن صلاحياتها ويبقى الأمر الآن متروكاً للمحكمة الاتحادية للنظر في الطعون وتقديم الحكم"، مبيناً أنَّ "اللجنة المالية توقعت أن يتم الطعن ببعض فقرات الموازنة من قبل الحكومة وهو أمر أكدته وزير المالية نفسها ولكن اللجنة قامت بواجبها وإضافة ما تراه مناسباً من وجهة نظر أعضائها".

وبشأن أزمة الكهرباء، أوضح كوجر أنَّ الحكومة وضعت مبالغ في الموازنة بشأن مستحقات الغاز الإيراني، ولكن الحصار على إيران من قبل الولايات المتحدة يمنع وصول الأموال، داعياً الحكومة إلى الاستثمار بالغاز المصاحب لإنهاء الأزمة، لتجاوز التعقيدات بعيداً عن أي تدخلات خارجية وداخلية، بحسب الصحيفة الرسمية. 

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المالية النيابية: العمل بالموازنة سينطلق بعد 18 تموز.. سنتابع عملية صرفها
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