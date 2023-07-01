وزارة النفط: إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 7 مليارات دولار

أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي.

وذكر بيان للوزارة أنه "بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (100) مليون (59) الفا و(52) برميلاً ، بايرادات بلغت بلغت 7 مليارات و115 مليون دولار".

واشارت الاحصائية الى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(725) الفاً و (620) برميلاً، في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن (299) الفا و(445) برميلاً فيما كانت الصادرات من القيارة (1) مليون و(33) الفاً و(987) برميلاً، فيما بلغ معدل الكميات اليومية المصدرة (3) ملايين و(335) الف برميل في اليوم".

وبينت أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (71.11 ) دولاراً" .

يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري .