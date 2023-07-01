وزارة النفط: إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 7 مليارات دولار

اعلنت وزارة النفط ، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" .

و قالت في بيان ان مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ (100) مليون (59) الفا و(52) برميلاً ، بايرادات بلغت (7.115) مليار دولار .

واوضحت ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ (98) مليونا و(725) الفا و (620) برميلا ،في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن (299) الفا و(445)برميلا فيما كانت الصادرات من القيارة مليونا و(33) الفا و(987) برميلا فيما بلغ معدل الكميات اليومية المصدرة (3) مليون و(335) الف برميل في اليوم ، و معدل سعر البرميل الواحد (71.11 ) دولاراً .