الصفحة الاقتصادية

حكومة بغداد توقف تزويد مصفى كار بنفط كركوك ومختص يكشف الأسباب


شخّص الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء، سبب ايقاف وزارة النفط تزويد مصفى كار بنفط كركوك.

وقال المرسومي في تدوينة إن "وزارة النفط العراقية اوقفت تزويد مصفى كار في أربيل بالنفط الخام المنتج في كركوك، لغرض تأمين احتياجات محافظة نينوى من النفط".

وأضاف، أن "وزارة النفط كانت تزود مصفى كار القائم في اربيل بكمية النفط تتراوح بين 55 و60 ألف برميل من النفط الخام تأتي عبر أنابيب إلى المصفى"، مبينا، أن "النفط الذي كان يصفى في أربيل، كان يجبى لقاء كل برميل منه ثمانية دولارات".

وأشار المرسومي الى، أن "ما بين 35 إلى 38 ألف برميل من نفط كركوك لايزال يذهب إلى مصفى قيوان في السليمانية باستخدام الصهاريج".

وتابع، انه "بعد العام 2014، وبسبب الافتقار إلى المصافي وتدمير مصفى بيجي وسيطرة مسلحي داعش عليه، كانت وزارة النفط العراقية تزود وبموجب عقدين منفصلين مصفيي شركتي كار في أربيل وقيوان في السليمانية بنحو 100 ألف برميل يومياً لغرض تصفيته".

وختم الخبير الاقتصادي قوله: "يبدو ان قرار وزارة النفط مرتبط ايضا بمحاولة منع تهريب نفط حقل خورمالة الذي تديره شركة كار الكردية والتي تصدر منه من خلال الصهاريج اكثر من ٤٠ الف برميل يوميا الى تركيا من جهة وتخصيص نفط كردستان للاستهلاك المحلي بعد توقف التصدير عبر ميناء جيهان التركي من جهة أخرى".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حكومة بغداد توقف تزويد مصفى كار بنفط كركوك ومختص يكشف الأسباب
السعودية تخطط لاستضافة معرض إكسبو 2030.. الأهداف والاهتمامات
الكهرباء تعلن تسديد جميع مستحقات الغاز الإيراني
مشاريع الاستثمار العقاري بين السياسي والمواطن
أكثر من 263 مليون دولار.. قائمة السلع التي تستوردها إيران من العراق
مستشار رئيس الوزراء يحدد مهام مركز المال والأعمال في العراق
الليرة التركية تنخفض لمستوى قياسي جديد أمام الدولار
عضو سابق في المالية النيابية يحدد اسباب ارتفاع "الدولار".. هناك وهم
وزير النفط من الهند : العراق منفتح على الشركاء لتطوير الواقع الاقتصادي
لماذا رفضت تركيا استئناف تصدير النفط العراقي؟.. اقتصادي يفصل الاسباب
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم يجب ان تركزوا وتهتموا جدا جدا بهذا الموضوع وتلفتوا انظار الوالدين والشباب والفتيات ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول أفعال قوم لوط عليه السلام وعواقب مخالفة النظم الإلهي لفطرة الانسان
KAZEM KAREEM RADI : هاشم العقابي الشيوعي شخص مريض نفسي متقلب وهذا هو حال الكثير من الشيوعيين والبعثيين صفة النفاق والتملق ...
الموضوع :
هاشم العقابي قرقوز لمن يدفع اكثر
مصطفى : لا ادري كيف ائبر في الكلمات لاكن فقط اقول السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين ما طبت ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
ر ح ن : الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية... لكن مع الأسف هناك دوائر ووزارات تعرقل تطوير المبدعين واصحاب ألطموح بعدم ...
الموضوع :
وزير الداخلية يوجه بتكريم عريف بشرطة بابل بعد حصوله على شهادة طب جراح الفم والأسنان
أبو رغيف : الأخ كاتب المقال, وفقًا لباحثين من المركز الطبي بجامعة ديوك ، فإن للزائدة الدودية وظيفة رئيسية - ...
الموضوع :
مصران اعور أم زائدة دودية ؟
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة مقال مهم جدا , عميق ومؤثر صادق وصميمي جدا , كما مقابلاتك ...
الموضوع :
الانقسام المسيحي المسيحي على الرئاسة استمر 33 سنة، خلال 22 ساعة وحدهم الوزير باسيل ضد الثنائي الشيعي.
م : الله يرحم الدكتور حسيب العبيدي ويجعل مثواه الجنه كان من خيره رجال العراق ...
الموضوع :
اختطاف الدكتور حسيب عارف العبيدي الاستاذ في جامعة بغداد كلية العلوم السياسية وأحد شيوخ قبيلة العبيد في كركوك."
زهراء احمد الموسوي : ماتصور هاي الخطوه تضيف شي للمدرس الي هو كمل 4 سنوات دراسه وحصل بكلوريوس شنو اختبار يطلع ...
الموضوع :
وزارة التربية تطلق مشروع "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد
علي كيم : لا يعرف الناس قدر هذا الرجل، ولو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم! ذات يوم ...
الموضوع :
اسمه معروف وقبره منسي الكميت بن زيد الاسدي
فيسبوك