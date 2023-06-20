الصفحة الاقتصادية

وزير النفط من الهند : العراق منفتح على الشركاء لتطوير الواقع الاقتصادي


التقى نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني اليوم ، كلا من نائب الرئيس الهندي روهيت بانسيل

ورئيس دائره الخليج في بي يو ووكيل وزاره الخارجية اوصاف سعيد في دلهي لبحث عدد من الملفات المهمة التي تخدم الجانب العراقي والهندي وفي مجالات النفط والتعليم والتكنلوجيا وغيرها .

وقال حيان في بيان :" ان الهند دولة متطورة في مجالات عديدة والعراق بحاجة الى تطوير افاق التعاون مع دلهي وفي كل الاصعدة النفطية كانت او غيرها "، مبينا :"ان فتح التعاون المشترك بين البلدين يعد مكسبا لبغداد كما هو الحال لدلهي ".

واضاف ، على هامش ترؤسه اللجنة العراقية الهندية المشتركة التي تعقد اجتماعاتها في الهند :" ان العراق دولة منفتحة على الشركاء وتريد تطوير الواقع النفطي والاقتصادي والتعليمي ومجالات اخرى وبالتالي نحن نؤكد اننا على استعداد للتعاون بشكل اكبر مع الهند وفق مصالح الشعبين".

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