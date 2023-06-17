كشفت غرف التجارة، السبت، عن اتفاق عراقي ايراني على تفعيل مذكرة تفاهم في 3 مجالات مهمة.

وقال رئيس الغرف في ديالى محمد التميمي لـ/ المعلومة/، إنه"جرى الاتفاق مع وفد من غرف تجارة كرمنشاه الايرانية اثناء زيارته بعقوبة على تفعيل مذكرة تفاهم في 3 مجالات مهمة ابرزها السياحة الدينية والخدمات العلاجية ".

وأضاف، أن" الاتفاق مهم في تحقيق تنسيق بمستويات اعلى واعطاء الضوء الاخطر نحو بناء شراكات ثنائية من خلال تأسيس مكاتب تستقطب الراغبين بالسياحة الدينية من البلدين بالاضافة الى خدمات الصحة".

وأشار الى ان" الاشهر القادمة ستتبلور خطوط عريضة للاتفاق الذي يعد الاول من نوعه بعد 2003 ويمكن ان يكون بداية تنسيق اعلى في مجالات اخرى".

وتعد كرمنشاه اقرب المدن الايرانية لمحافظة ديالى وهي ذات ثقل اقتصادي وتعد ممرا لقوافل السياح الايرانيين صوب العراق"