الصفحة الاقتصادية

أسعار النفط تعاود الارتفاع وتعوض خسائر الجلسة السابقة


ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، لتعوض بعض الخسائر التي تكبتها في اليوم السابق على المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل، إذ تتطلع الأسواق الآن إلى بيانات اقتصادية صينية مهمة بالنسبة لمؤشرات الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 73.41 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00.09 بتوقيت غرينتش.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.50 دولارا للبرميل، بزيادة 23 سنتا أو 0.4 بالمئة.

نزل خاما القياس 1.5 بالمئة يوم الأربعاء بعد توقعات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بالمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام، مما أثار المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ الاقتصاد وانخفاض الطلب على النفط.

كما تدعم أسعار الفائدة المرتفعة صعود الدولار، مما يجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وارتفع الدولار 0.5 بالمئة مقابل سلة من العملات في التعاملات المبكرة يوم الخميس.

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