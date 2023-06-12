الصفحة الاقتصادية

مع زيادة نسب التضخم وتوقعات تذبذب اسعار  النفط بالسنوات المُقبلة.. ما هودور الموازنة؟


علي الزبيدي ||

 

باحث في الشان السياسي والاعلامي

12/6/2023

يبدي عدد من خبراء المال  والاقتصاد توقعاتهم وقلقهم بخصوص حالة التضخم في العراق خلال السنوات المقبلة،  مع مايشهده العالم من ازمات اقتصادية كبيرة جدا واحتمالية كبيرة بتقلبات سعر الذهب الاسود وفيما وجهوا انتقادا لموازنة الحكومة، للاعوام الثلاث القادمة اكدوا أنها لم تستغل في تنشيط القطاعات الاقتصادية الحقيقية.

و إن "نسب التضخم خلال السنوات المقبلة ستزداد في العراق وأن "المستوى العام للأسعار هو الاخر سيرتفع".

وأن "الحكومة الحالية، ومن خلال برنامجها وتطبيقه بالموازنة يبدو أنها غير مهتمة بالقطاعات الاقتصادية الحقيقية، بالرغم من أنها انفجارية وضخمة، ومن أكبر الموازنات بتاريخ العراق".

وكما بين خبراء في المال والاقتصاد من أن "هذه الموازنة لم تستغل بإعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية الحقيقية مثل الزراعة والصناعة والتجارة والنقل والمواصلات، حتى يكون هناك صنعاً وإنتاجاً داخل البلد ويجب اعادة تاهيل المصانع كما كانت بشكل متطور وعصري يتناسب مع زيادة نسبة السكان وخصوصا الفئات الشبابية من العاطلين الذين تزداد نسبهم الى اكثر من ثلاثين بالمائة في الاعوام القادمة واكد الخبراء في نفس السياق يجب اعادة صنع في العراق الى واجهة للاقتصاد وهي اهم الخطوات التي تسهم في تنشيط الاقتصاد العراقي وتنوعه في الجوانب الثلاثة الصناعية والزراعية والتجارية

وأن "البرنامج كان من الضروري أن يركز على هذه القطاعات؛ لكي يكون بديلاً ومعوضاً للاستيرادات من ناحية والاهم من ذلك هو خروج العملة الصعبة الى الخارج بشكل مخيف يوميا مع ما يصاحب هذه العملية من تهريب متعمدة من قبل بعض الفاسدين من بعض البنوك ورجال الاعمال الذين اوهموا الدولة انهم يقومون بالاستيراد الذي لاوجود له اصلا على ارض الواقع ولا يتناسب مع الاموال التي تخرج من البنك المركزي العراقي

ومن جهة أخرى استيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل، الذين وصلت نسبتهم الى أكثر من 30%، وبالتالي تكون خطوة لتخفيف من حدة الفقر".

وكان ‏خبراء صندوق النقد الدولي الذين اختتموا زيارتهم إلى ‎العراق في الاسابيع القريبة الماضية قد طرحوا ورقة تحليلية تخص سياسة العراق الاقتصادية، بعنوان "من أين تتمول الحكومة؟"، وتناولت تنفيذ السلطات العراقية للخطط التي وضعتها للمالية العامة، من الممكن أن يدفع نسبة التَّضخُّم إلى التصاعد، ويعيد سوق صرف العملات الأجنبية إلى التقلب.

من هنا يجب الاشارة الى ان على البنك المركزي اعادة النظر بسياسته النقدية وطلب الاستشارة من الخبراء بهذا الشإن قبل فوات الاوان وقبل ان تتفاقم الامور نحو منحى لاتحمد عقباه ماليا وابقاء سعر صرف الدينار كم ثبت في الموازنة للعامين المقبلين.

الواح طينية، العملة الصعبة،

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مع زيادة نسب التضخم وتوقعات تذبذب اسعار  النفط بالسنوات المُقبلة.. ما هودور الموازنة؟
الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد مع ترقب تحركات البنك المركزي
اتحاد الصناعات يتهم الجانب الأمريكي بقتل قطاع المنتج المحلي العراق
روسيا: هيمنة الدولار ستنتهي في وقت قريب
الإفراج عن 3 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة بالعراق
الليرة تواصل الهبوط بعد انتهاء الانتخابات.. ماذا يحدث للاقتصاد التركي؟
المصرف العراقي للتجارة يحذر من التداول بعملتي (الروبل البيلاروسي) و (البوليفار الفنزولي)
الأوراق المالية الأمريكية تتهم "كوين بيز" بتعريض المستثمرين للخطر
العقارات تنافس الذهب..!
الطاقة الدولية ترجح ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ خفض الإنتاج
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك