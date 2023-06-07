الصفحة الاقتصادية

المصرف العراقي للتجارة يحذر من التداول بعملتي (الروبل البيلاروسي) و (البوليفار الفنزولي)


حذر المصرف العراقي للتجارة، اليوم الأربعاء، من التداول بعملتي (الروبل البيلاروسي) و (البوليفار الفنزولي).

وذكر الخبير الإعلامي في المصرف عقيل الشويلي، في بيان "تجنباً لعمليات النصب والاحتيال يرجى منكم الحفاظ على سرية معلوماتكم المصرفية وكذلك معلومات بطاقاتكم الإلكترونية، وأيضاً نود أن ننوه إلى أن عملتي (الروبل البيلاروسي) و (البوليفار الفنزولي) لا يتم التداول بها لذا الحذر الشديد من الجهات أو المواقع الإلكترونية أو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها ممن تدعي التداول بتلك العملات كونها مسحوبة من التداول".

وأضاف "كذلك نؤكد على أن المصرف العراقي للتجارة TBI لا يتعامل مع أي جهة أو مؤسسة تتبنى ترويج السلف والقروض، وإنما يتم الترويج لمعاملات القروض عبر فروعه حصراً"، مؤكدا "عدم تعبئة أي استمارة عن طريق أي موقع أو صفحة إلكترونية تتطلب ملء المعلومات السرية لبطاقتكم الإلكترونية تجنباً لمحاولات الاحتيال الإلكتروني".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المصرف العراقي للتجارة يحذر من التداول بعملتي (الروبل البيلاروسي) و (البوليفار الفنزولي)
الأوراق المالية الأمريكية تتهم "كوين بيز" بتعريض المستثمرين للخطر
العقارات تنافس الذهب..!
الطاقة الدولية ترجح ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ خفض الإنتاج
البنك المركزي: قدمنا اكثر من 12 مليار دولار لدعم المشاريع
اسعار النفط ترتفع إثر تعهد السعودية بتخفيض الإنتاج
تحالف "أوبك+" يتفق على مستوى جديد لإنتاج النفط
موسكو تكشف حقيقة خلافات مع الرياض بشأن اتفاق "أوبك+"
العراق أحد اطرافها.. طاولة "رباعية" عربية في فيينا قبيل اجتماع "أوبك"
يحكمها الجشع ،  وغياب حكومي ، والضحية المواطن..
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك