الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي: قدمنا اكثر من 12 مليار دولار لدعم المشاريع


اكد محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، اليوم الاثنين، ان البنك قدم اكثر من 12 مليار دولار كدعم للمشاريع، فيما أشار الى مصرف ريادة سيكون قاعدة لانطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال العلاق خلال ورشة مؤتمر احتياجات واولويات التمويل الفعلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع منظمة التعاون الألماني إن "البنك المركزي قدم اكثر من 12 مليار دولار كدعم للمشاريع "، مشيرا الى اننا "مستمرون بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

ولفت الى ان "البنك يقوم الان ببناء استراتيجية وطنية للإقراض ومن المتوقع ان تدخل حيز التنفيذ مطلع 2024".

وأضاف ان "مصرف ريادة سيكون قاعدة لانطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، مبينا ان "30 بالمئة من اجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص".

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