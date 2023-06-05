الصفحة الاقتصادية

تحالف "أوبك+" يتفق على مستوى جديد لإنتاج النفط


اتفق تحالف "أوبك+"، اليوم الأحد، على مستوى جديد لإنتاج النفط يشمل دول عدة بينها العراق.

وتضمن اتفاق تحالف "أوبك+" على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024.

وأكد التحالف، أن "روسيا ستمدد تخفيضها الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024".

وأكد تحالف "أوبك بلس"، أن "العراق يمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بواقع 211 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024"، مشيراً الى أن "عمان تعلن تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024".

ويتألف تحالف "أوبك بلس" من 13 دولة عضواً في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) و11 دولة من خارجها.

وكانت مصادر مطلعة، قالت اليوم الأحد، إن السعودية وبعض أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" تنازعوا بشأن حصص إنتاج النفط قبيل اجتماع محتدم بين دول المنظمة، وهو ما يدل على تنامي التوترات داخل المنظمة في ظل المخاوف من ضعف الطلب العالمي على الطاقة.

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