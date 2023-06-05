موسكو تكشف حقيقة خلافات مع الرياض بشأن اتفاق "أوبك+"

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة ألكسندر نوفاك، انعدام الخلافات بين الجانبين الروسي والسعودي حول اتفاقية "أوبك+".

وقال نوفاك خلال مشاركته في اجتماع "أوبك +" في العاصمة النمساوية فيينا، "لم يكن بيننا أي خلافات، فنحن دائما نجد حلولا مشتركة، وعلى مدار السنوات الماضية عمل اتفاقنا لصالح السوق والدول المشاركة في الاتفاق، وليس فقط لصالح المصدرين وإنما المنتجين أيضا".

وكشف نوفاك عن نية روسيا تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط، البالغ 500 ألف برميل يوميا، حتى نهاية ديسمبر 2024، كإجراء احترازي، مشيرا على أنه تم الاتفاق على خفض مستوى الإنتاج المطلوب خلال الاجتماع الوزاري الـ35 "لأوبك +" في الـ 4 يونيو 2023.

ونوه نوفاك، بأن تحالف "أوبك +" صادق على خفض مستوى إنتاج النفط الإجمالي إلى 40.46 مليون برميل يوميا بدءا من العام 2024، في ذات الوقت يتوجب على روسيا خفض إنتاجها إلى 9.928 مليون برميل يوميا.