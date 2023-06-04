الصفحة الاقتصادية

العراق أحد اطرافها.. طاولة "رباعية" عربية في فيينا قبيل اجتماع "أوبك"


التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في فيينا مع نظرائه من الإمارات والكويت والعراق، وذلك قبيل اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وذكرت وكالة "تاس"، أن الوزير السعودي يقيم في فندق Park Hyatt في العاصمة النمساوية.

وصل وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني ووزير النفط الكويتي بدر الملا ووزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إلى هناك في صباح اليوم، قبل اجتماع أوبك المقرر عقده في الساعة 13:00 بتوقيت موسكو.

اجتماع أوبك الذي يعقد كل ستة أشهر لم يبدأ بعد. تم تأجيله في انتظار وزيري الطاقة السعودي والإماراتي. أما بقية وزراء الدول الأعضاء في المنظمة فقد وصلوا إلى مبنى سكرتارية أوبك.

يعقد هذا الاجتماع عشية الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك+ والذي سيعقد أيضا بحضور شخصي للوزراء في فيينا.

وبحسب "تاس"، فإن دول أوبك+ تدرس خيارات مختلفة للعمل بشأن معايير إنتاج النفط في اجتماع 4 يونيو/حزيران 2023، بما في ذلك تخفيضات الإنتاج. 

كما تترقب الأسواق وتجار النفط اجتماع تحالف أوبك+ الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، من بينهم روسيا، وسط مخاوف من إقرار خفض إضافي للإنتاج بنحو مليون برميل نفط يومياً.

وأعلنت المجموعة، في إبريل/ نيسان الماضي، عن خفض مفاجئ للإنتاج قدره 1.16 مليون برميل يومياً، لكن مكاسب الأسعار الناتجة عن الخفض تلاشت ويتم تداول النفط الخام حالياً دون مستويات ما قبل الخفض.

وقال مصدران في أوبك+، لوكالة رويترز، أمس الجمعة، إنّ التحالف يبحث خيارات محتملة في اجتماعه، من بينها إمكانية إعلان خفض إضافي بنحو مليون برميل في اليوم.

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