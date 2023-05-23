الصفحة الاقتصادية

دعم الدينار هو دعم للامن الغذائي !؟


عمر الناصر ||

 

لازال فقراء العراق ينظرون الى السماء تارة والى قوتهم اليومي تارة اخرى ، واحيانا الى مفردات بطاقتهم التموينية التي يتعكز عليها الكثير منهم رغم بساطتها وقلة حيلها وهوانها على الناس، الا انها في غالب الاحيان تعتبرها الطبقات الهشة هي المصدر الوحيد الذي يسد رمقهم والذي يضمن ديمومة واستمرارية حياتهم اليومية ، بالرغم من ان فريق من الشارع يعتقد بأنها لاتفي بالغرض وليست بمستوى الطموح ، لكن هنالك فريقاُ اخر يجد بأنها هي الملاذ الوحيد له بعد الله سبحانه وتعالى وخصوصا في مرحلة ارتفاع وانخفاض حرارة سعر صرف الدولار.

لابد لنا اليوم التفكير بجدية لجعل اولى اولويات ضمان العيش الكريم يبدأ من الحفاظ على كرامة المواطن ، واعلاء مكانته المادية وقيمته الاعتبارية مقارنة مع اقرانه في مجتمعات الدول المجاورة ، وهذا لا يتحقق الا بوثبات وجرعات من الرفاهية الاقتصادية والوقوف بقرار نوعي لدعم واعلاء مكانة العملة الوطنية ، كأحدى المرتكزات التي تحقق انتقالة وديمومة واستمرارية للدخل القومي وللامن الغذائي ،كمنفذ يعتبره المواطن حجر زاوية ومتكئ حقيقي له وقت نشوب الازمات الاقتصادية .

موضوع ارتباط مفردات البطاقة التموينية وادخال واضافة مواد غذائية جديدة لها ، هو طمأنة للشارع وارسال رسائل ايجابية تبعد شبح الازمات التي ربما تعصف بالاقتصاد، خاصة بعد ان رأينا بان المواطن اصبح بين مطرقة التأويل والتكهنات والاشاعات التي تستهدف قوته اليومي والتنمية المستدامة، والتي ينبغي بالمطبخ السياسي ان يكون لهم دور وقرار وارادة حقيقية تحقق ثبات واستقرار السوق لحماية الدينار من المضاربات والتقلبات المفتعلة التي تربك الشارع ، وتؤثر بنهاية المطاف على وجود ضمان حقيقي لبقاءه على قيد الحياة ضمن حدود الكرامة التي من اولى ابجدياتها عدم المساس بأمنه الغذائية الذي هو ضمن حدود المنطق والمعقول.

 

انتهى ..

 

خارج النص / دعم الدينار العراقي مهمة تضامنية ينبغي تسخير جميع الطاقات لرفع مكانته بين الدول

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صناديق الثروة السيادية كأداة لاستغلال العوائد النفطية في العراق
دعم الدينار هو دعم للامن الغذائي !؟
فوضى الارقام بين المسؤولين والخبراء عن حرق الغاز في العراق.. مختصون يحسمون الجدل
المالية تستحدث أكثر من ألف درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود بمؤسسات الدولة
بينها عراقي.. أكبر 10 حقول نفط في العالم حسب الاحتياطيات المؤكدة المتبقية
تعثر المحادثات بين الرئيس الامريكي ورئيس مجلس الشيوخ الامريكي حول رفع سقف الديون
تكتل إقتصادي عربي ،دعوة إلى الشعوب والحكام ..
المالية النيابية تكشف أبرز بنود الموازنة في محاربة الفساد
لوفرتها محليا.. إيقاف استيراد 9 محاصيل زراعية الى العراق
اسعار صرف الدولار في البورصات العراقية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
NADHIM ALAMARA : هناك خطا في تاريخ الهدم الاول ...
الموضوع :
قصة هدم قبور أئمة البقيع..
الحاج سلمان : رحم الله الفقيد و رحم آباءه وأجدادة , اللهم إرحم أمواتنا و أموات المسلمين لاسيما من لا ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
فيسبوك