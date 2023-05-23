الصفحة الاقتصادية

فوضى الارقام بين المسؤولين والخبراء عن حرق الغاز في العراق.. مختصون يحسمون الجدل


كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء 23 مايو/ أيار 2023، ان الخسارة السنوية لحرق الغاز في العراق تبلغ 1.2 مليار دولار، فيما بين ان البعض من المسؤولين يطلقون ارقام غير دقيقة عن ذلك.

وقال المرسومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "البعض من المسؤولين يطلق ارقام غير دقيقة على الفضائيات ووسائل الاعلام المختلفةً ويتلقفها البعض من (الخبراء) ويؤكدها مع انها تفتقد الى الدقة والامثلة على ذلك كثيرة منها:

*النموذج الاول: يقول أحد المسؤولين ان كلفة استيراد الغاز من إيران تبلغ 6 مليارات دولار سنويا غير ان الكلفة الحقيقة لاستيراد الغاز الايراني عام 2022 بلغت ملياري دولار وهي مدرجة في ميزان المدفوعات العراقي لعام 2022 في حين بلغت هذه الكلفة في موازنة 2023 اقل من 3 مليارات دولار.

*النموذج الثاني: قال أحد المسؤولين ان كلفة حرق الغاز في العراق تبلغ 12 مليار دولار سنويا في حين ان الكلفة الحقيقية لا تزيد عن 1.2 مليار دولار ومحسوبة على النحو الاتي:

*يحرق العراق 1507 مليون قدم مكعب قياسي يومياً

*اي ما يعادل 42.691 متر مكعب يومياً

*سعر الغاز في السوق العالمية = 2.178 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

*المليون وحدة حرارية بريطانية = 28.26 متر مكعب

*الخسارة السنوية لحرق الغاز في العراق = 1.2 مليار دولار

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فوضى الارقام بين المسؤولين والخبراء عن حرق الغاز في العراق.. مختصون يحسمون الجدل
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