الصفحة الاقتصادية

لوفرتها محليا.. إيقاف استيراد 9 محاصيل زراعية الى العراق


أعلن المجلس الوزاريّ للإقتصاد، اليوم الاثنين، عن ايقاف استيراد 9 محاصيل زراعية نتيجة لوفرتها محليا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في تصريح صحفي  إن" نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس، اليوم، الجلسة الخامسة عشرة للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والصناعة والزراعة والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤون الاقتصادية والقانونية ورئيس هيئة الأوراق المالية وكالة"، مبينا، أن" المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها".

وأضاف، أن" المجلس قرر بناء على طلب وزارة الزراعة إيقاف استيراد المحاصيل (الطماطم، البطاطا، الخيار، البصل، الشجر، الباذنجان، الرقي، البطيخ والباميا) نظرا لوفرة الإنتاج المحلي بكميات كافية لسد حاجة السوق المحلية وإلى إشعار آخر".

وبين الصحاف، أن" المجلس استضاف المديرين العامين لمصرفي الرافدين والرشيد ومدير عام الدائرة الإدارية في الهيئة الوطنية للاستثمار للاستماع إلى المعوقات والمشاكل التي تواجه سير العمل في مشروع بسماية وآليات الاقتراض والتسديد للمستفيدين من هذا المشروع"، لافتا إلى، أنه" تم مناقشة الحسابات الختامية لجمهورية العراق لسنة 2015 وأوصى برفعها إلى مجلس الوزراء".

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