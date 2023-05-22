اسعار صرف الدولار في البورصات العراقية

أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية، لليوم الإثنين 22 أيار/ مايو 2023.
في بغداد:
سعر شراء الدولار 147750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 2000 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 145750 لكل 100 دولار
في الشمال:
سعر شراء الدولار 148750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 2000 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 146750 لكل 100 دولار
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 147750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 1750 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 145750 لكل 100 دولار
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