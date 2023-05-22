مع قرب الانتخابات الرئاسية.. الليرة التركية تهبط لمستويات قياسية جديدة

تراجعت الليرة التركية أمام الدولار إلى مستويات قياسية جديدة عند 19.93 ليرة للدولار الواحد مع اقتراب موعد جولة إعادة انتخابات الرئاسة التركية.

وكانت العملة التركية خسرت 44% من قيمتها في العام 2021، و30% في العام 2022.

ومن المقرر أن تجري جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية الأحد المقبل في 28 مايو الجاري، حيث ينافس الرئيس رجب طيب أردوغان، مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

ويعد الوضع الاقتصادي والتضخم والغلاء في تركيا من العوامل الأساسية التي ستحدد توجه الناخبين.