الصفحة الاقتصادية

خبير اقتصادي : موازنة الأوقاف الدينية: 10 أضعاف تخصيصات وزارة الشباب!


كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، إن التخصيصات المالية للأوقاف الدينية في موازنة 2023 أكبر من وزارة الرياضة والشباب بعشرة أضعاف.

وقال المرسومي في تدوينة إن "لجنة الأوقاف النيابية تشتكي من شحة التخصيصات المالية للأوقاف الدينية في موازنة 2023 مع انها تبلغ 1.913 تريليون دينار (بالإضافة الى إيراداتها الذاتية)".

وتابع الخبير الاقتصادي: "وهي تعادل تقريبا موازنة وزارة الزراعة واكبر من موازنة الموارد المائية 1.196 تريليون دينار ومن موازنة وزارة الصناعة 1.120 تريليون دينار واكبر من موازنة وزارة الثقافة بثمانية مرات واكبر من وزارة الرياضة والشباب بعشرة اضعاف".

وتعدّ موازنة 2023 الأكبر في تاريخ العراق ما بعد 2003، وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إن إجماليها يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار (135 مليار دولار)، منها موازنة تشغيلية تبلغ أكثر من 150 تريليون دينار، واستثمارية تصل إلى نحو 47 تريلوناً.

وقارب نسبة العجز المقدَّرة 63 تريليون دينار عراقي، ومجموع الإيرادات المنتظَرة يعادل أكثر من 134 تريليون دينار، بينما تقدر الإيرادات النفطية بـ117 تريليون دينار على أساس سعر نفط يبلغ 70 دولاراً، بينما غير النفطية تصل إلى 17 تريليوناً.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خبير اقتصادي : موازنة الأوقاف الدينية: 10 أضعاف تخصيصات وزارة الشباب!
6 ملايين عامل في القطاع الخاص وآب المقبل موعد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي
تركيا تتجاهل الطلب العراقي باستئناف تصدير نفط كردستان.. اقتصادي: 5 خيارات "متاحة"
خبر وتحليل اقتصادي ليوم ١٦ / ٥ /٢٠٢٣
الجاهلية من الناحية الاقتصادية/إنتشار الرشوة /٤...
أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
تعليق "مثير" للخزانة الأمريكية بشأن سداد الديون
بداية النهاية ,, الاقتصاد الامريكي نحو الحضيض ... وزيرة الخزانة الامريكية تصف الازمة المتعلقة برفع سقف الدين الامريكي بالاكثر صعوبة
شركات نفط أجنبية تلغي توقعات الإنتاج من شمال العراق
ترجيحات برفض تركيا استئناف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان تعرف على السبب
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
NADHIM ALAMARA : هناك خطا في تاريخ الهدم الاول ...
الموضوع :
قصة هدم قبور أئمة البقيع..
الحاج سلمان : رحم الله الفقيد و رحم آباءه وأجدادة , اللهم إرحم أمواتنا و أموات المسلمين لاسيما من لا ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
فيسبوك