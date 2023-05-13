الصفحة الاقتصادية

اقتصادي يكشف نفقات انتخابات مجالس المحافظات في موازنة 2023


كشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم السبت 13 مايو/أيار 2023، إن نفقات انتخابات مجالس المحافظات في موازنة 2023 تبلغ 345 مليار دينار.

وذكر المرسومي إن "نفقات انتخابات مجالس المحافظات في موازنة 2023 بلغت 345 مليار دينار وبعد ذلك سيلحقها رواتبهم ورواتب حماياتهم ونفقات الوقود والسيارات وغيرها مع ان مجالس المحافظات اثبتت عمليا فشلها وكانت أحد اسباب تردي الواقع الاقتصادي والخدمي في العراق".

كما أكد المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل للسومرية مؤخرا، ان المفوضية جاهزة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد، مبينا ان "الانتخابات ستجري قبل 20 / 12 /2023 حسب ما ورد بالقانون".

وبحسب ما ورد في قانون انتخابات مجالس المحافظات فإنها ستجرى خلال مدة أقصاها 20 كانون الأول المقبل، فيما أكدت مفوضية الانتخابات اتخاذها الإجراءات الاستباقية باستعراض الجدول العملياتي والتوقيتات الزمنية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.

وتشمل هذه الانتخابات 15 من أصل 18 محافظة، حيث هناك ثلاث ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.

وستكون هذه أول انتخابات لمجالس المحافظات المحلية تجري في العراق منذ أبريل (نيسان) 2013، وقبل ذلك أجريت انتخابات لمجالس المحافظات في عام 2009.

وكان مقرراً إجراء تلك الانتخابات في عام 2018، تزامناً مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكنها أرجئت أكثر من مرة.

وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت إلى ذروتها في خريف عام 2019، صوت مجلس النواب العراقي حينها على حل تلك المجالس، الأمر الذي كانت مطلباً من مطالب المتظاهرين.

وبحسب الدستور العراقي تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة، فهي "لا تخضع لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، ولها مالية مستقلة"، ولها "صلاحيات إدارية ومالية واسعة".

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