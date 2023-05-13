وزير الاقتصاد الإيراني: حان الوقت لتلعب المنطقة دورا أكبر بالمجال الاقتصادي العالمي

أوضح وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خندوزي، اليوم السبت، خلال لقائه مع وزير الاقتصاد السعودي في جدة، التفاصيل المتعلقة بتوثيق وتوطيد العلاقات.

وقال خندوزي، في تصريحات مع صحيفة تابعتها السومرية نيوز، إنه "حان الوقت لتلعب المنطقة والقارة الآسيوية دورا أكبر في المجال الاقتصادي العالمي".

وأضاف أنه "نظرا لسياسة الحكومة الإيرانية الجديدة فإننا نرحب بكل ما يتعلق بتوثيق العلاقات مع الجيران والدول العربية وتطوير هذه العلاقات بشكل متميز، ومن ذلك توطيد العلاقة مع السعودية".

وأعرب الوزير الإيراني، عن شكره لهذه الفرصة التي أتيحت له والوفد المرافق معه للمشاركة في اجتماع البنك الإسلامي للتنمية الذي يعقد في مدينة جدة غربي السعودية وعلى مدار 4 أيام.

وأعلنت الرياض وطهران في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة.

وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين التي لعبت دورا مهما في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.