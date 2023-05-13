الصفحة الاقتصادية

أسعار الدولار في الأسواق العراقية


 اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 147,000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 145,250 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

 

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