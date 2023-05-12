اقتصادي يكشف أعداد وكلف رواتب الموظفين في العراق.. مقارنة مع الدول العربية

كشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الجمعة 12 مايو/أيار 2023، أعداد وكلف رواتب الموظفين في العراق.

وقال المرسومي في تدوينة

*عدد الموظفين على الملاك الثابت في العراق = 4.096 مليون موظف.

*رواتب الموظفين على الملاك الثابت عام 2023= 59.814 تريليون دينار.

*متوسط الراتب الشهري للموظف العراقي = 1.217 مليون دينار = 900 دولار.

*متوسط راتب الموظف العراقي يعادل ربع متوسط راتب الموظف القطري والاماراتي ونصف راتب الموظف السعودي والكويتي والبحريني.

وبلغ معدل صافي راتب الموظف الحكومي في العراق أكثر من 580 دولارًا خلال العام 2022، حسب مجلة CEOWORLD الأمريكية، وتقول المجلة في تقرير إنّ "متوسط صافي الراتب الشهري للموظف في العراق بعد استقطاع الضريبة بلغ 583 دولارًا، وبذلك يحتل المرتبة العاشرة عربيًا والمرتبة 62 عالميًا مقارنة بـ105 دولة".