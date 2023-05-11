أوروبا تواجه مأزقاً إضافيًا في قطاع الطاقة بسبب العراق والسعودية.. ماذا فعلوا؟

تواجه أوروبا مأزقًا إضافيًا في قطاع الطاقة، إذ يبدو أنها ستكون مضطرة لتحمّل زيادة جديدة في أسعار نفط الخليج العربي الثقيل، خلال الأشهر المقبلة، خاصة من السعودية والعراق.

ورفع العراق سعر خام البصرة المتوسط للشحن في شهر يونيو/حزيران 2023 لأعلى مستوى خلال عام تقريبًا، وفق بيانات وكالة بلومبرغ، يوم أمس الأربعاء 10 مايو/أيار 2023.

وأشارت البيانات إلى نموذج آخر من زيادة أسعار نفط الخليج العربي الثقيل ل‍أوروبا، إذ رفعت السعودية سعر خامها الثقيل للقارة في الوقت نفسه.

ويأتي رفع أسعار نفط الخليج العربي ل‍أوروبا في وقت معاناة القارة من نقص شديد بواردات الخام الروسي، منذ فرض حظر على الشحنات المنقولة بحرًا في 5 ديسمبر/كانون الأول من 2022، ضمن إطار سلسلة العقوبات الاقتصادية على موسكو، بعد حربها على أوكرانيا، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

*أسعار نفط الخليج العربي الثقيل

رغم أن الدول المنتجة لنفط الخليج العربي الثقيل، خاصة السعودية والعراق، رفعت أسعار الخام إلى أوروبا في شحنات الشهر المقبل، لم تثبّت أسعار الشحنات إلى آسيا أو تخفضها عن شهر مايو/أيار الجاري.

وكانت روسيا أكبر مصدّري الخام إلى أوروبا قبل شنّ الحرب على كييف في 24 فبراير/شباط 2022.

واعتمدت أوروبا على استيراد أكثر من 30% من احتياجاتها النفطية، و40% من الغاز من روسيا قبل الحرب، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

كما تواجه بروكسل صعوبة أخرى في استيراد الخام جراء توقّف تصدير نفط إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، بعد قرار تحكيم دولي صادر لصالح حكومة بغداد الفيدرالية في مارس/آذار 2023.

ورغم إعلان الحكومتين العراقية والتركية مرارًا عن التوصل إلى تسوية بشأن صادرات الإقليم ومدفوعات نفطه، فإن التصدير من كردستان ما يزال مُعلّقًا حتى الآن.

*خصومات ك‍بيرة

جرت العادة ببيع نفط الخليج العربي الثقيل، مثل خام البصرة المتوسط العراقي والخام السعودي الثقيل، وخام الأورال الروسي، إضافة إلى مشتقات نفطية أخرى مثل الديزل وزيت الوقود، بخصومات سعرية ك‍بيرة، لارتفاع نسبة الكبريت.

غير أن المنافسة الكبيرة على خام البصرة العراقي من قبل الدول الأوروبية دفعت بغداد إلى زيادة سعر نفطه للقارة العجوز في شحنات الشهر المقبل.

وقفزت كميات النفط العراقي التي تعاقدت بغداد على تصديرها خلال مايو/أيار الجاري إلى 23 مليون برميل، مقابل 16 مليون برميل في شهر أبريل/نيسان 2023، وفق بيانات شركة "كبلر".