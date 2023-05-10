الصفحة الاقتصادية

افلحوا لو صدقوا بيوم ١٧ أيار..!


رسول حسن نجم ||    روى العامة عن طلحة وعن ابي هريرة، إن اعرابياً جاء الى النبي صلى الله عليه وآله يسأله عن عمل اذا عمله دخل الجنة، فأخبره بالصلاة والصوم والزكاة وحج بيت الله، فقال الأعرابي : والله لاأزيد على هذا ولاأنقص، فلما أدبر قال النبي : أفلح إن صدق. لاادري لماذا جاء هذا الحديث بخاطري عندما سمعت عن سياسيينا تحديد يوم ١٧ من أيار الجاري كموعد أولي لإقرار الموازنة، ثم جاء بخاطري ثانية جُرع الترامادول التي لاتُصرف الا بوصفة طبية لمن يعانون آلاماً شديدة.   إن تحديد موعد (أولي) لإقرار الموازنة، ذكّرني أيضاً باعلانات مصرف الرافدين والتي يذكرون بها فقط فائدة ٥٪ !! وعند مراجعة التفاصيل (والشيطان يكمن في التفاصيل كما يقال) تجدهم يستقطعون مبلغ كبير من القرض او السلفة يصل إلى ٩٠٠٠٠٠ دينار في بعض السلف وهذا المبلغ اضافة الى تلك الفائدة، لكنه غير مذكور في اعلاناتهم، الأمر الذي يرفع قيمة الفائدة بكثير.   نحمد الله الذي لايُحمد على مكروهٍ سواه على الخدمات المصرفية العراقية وتسهيلاتها واعلاناتها الصادقة جداً وفوائدها الميسرة جداً، وكذلك نحمده على الموعد الأولي للموازنة، ونحن بانتظار الموعد الثانوي والموعد الذي بعده والتي لم تُسعفني لغتي العربية بتسميته (ثالثي، ثالثوي).
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
افلحوا لو صدقوا بيوم ١٧ أيار..!
غاز الجنوب تبحث مع شركة متسوبيشي اليابانية مشاريع الطاقة واستثمار الغاز
للشهر العاشر على التوالي.. التضخم في أمريكا يواصل التراجع
وزيرة المالية : تطبيق حساب الخزينة الموحد سيتيح إمكانية مراقبة حركة سير التمويلات
4.372 تريليون دينار عجز فعلي للإيرادات غير النفطية لغاية شباط 2023.
استثمار الغاز بالعراق  واجب وطني
النقد الدولي يحذر من سيناريو "مرعب" للاقتصاد العالمي
اقتصادي يفند تقديرات النقد الدولي.. ماذا عن التوازن بين الإيرادات والنفقات في الموازنة؟
الفدرالي الأمريكي يرفع نسبة الفائدة بـ 0.25 نقطة
ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم.
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
فيسبوك