الصفحة الاقتصادية

غاز الجنوب تبحث مع شركة متسوبيشي اليابانية مشاريع الطاقة واستثمار الغاز


التقى مدير عام شركة غاز الجنوب حمزة عبدالباقي ناصر ،مع المدير التنفيذي لشركة متسوبيشي جون ناشيزاوا في العاصمة اليابانية طوكيو على هامش زيارة الوفد العراقي برئاسته لحضور اجتماع الادارة العليا لشركة غاز البصرة الثامن والثمانين بدعوة من شركة متسوبيشي اليابانية.

وذكرت الشركة في بيان " انه جرى خلال اللقاء استعراض مشاريع الطاقة وإستثمار الغاز من خلال مساهمة شركة غاز البصرة وشركة غاز الجنوب بتوفير الغاز اللازم لتوليد الطاقة والكهرباء في العراق وإبراز دور شركة غاز البصرة في هذا القطاع المهم والحيوي من خلال تنفيذ العديد من المشاريع لزيادة أستثمار الغاز وتقليل الغاز المحترق وصولًا لاستثمار كامل الغاز المصاحب المنتج .

فيما أكد المدير التنفيذي لشركة متسوبيشي دعم الشركة ومساندتها لشركة غاز البصرة لإنجاز وتنفيذ كامل الخطط والمشاريع التي تعمل شركة غاز البصرة على تطبيقها.

يُذكر ان شركة متسوبيشي تساهم بنسبة 5./. في اصول شركة غاز البصرة بالإضافة الى شركة غاز الجنوب وشركة شيل./

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غاز الجنوب تبحث مع شركة متسوبيشي اليابانية مشاريع الطاقة واستثمار الغاز
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