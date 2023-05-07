وزيرة المالية : تطبيق حساب الخزينة الموحد سيتيح إمكانية مراقبة حركة سير التمويلات

أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الأحد، أن تطبيق حساب الخزينة الموحد سيتيح إمكانية مراقبة حركة سير التمويلات.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزيرة المالية ترأست الاجتماع التشاوري مع خبراء صندوق النقد الدولي (الميتاك) عبر قنوات التواصل المرئي بشأن متطلبات تصميم وتطبيق نظام حساب الخزينة الموحد بحضور مدير عام دائرة المحاسبة والفريق الوزاري المعني بالمشروع، إلى جانب مشاركة المدراء العامين لمصارف الرافدين والعقاري والمصرف العراقي للتجارة، وممثلي عن مصارف الرشيد والصناعي والزراعي والنهرين الإسلامي".

وأضافت أن "الاجتماع ناقش المخرجات المصادق عليها خلال الفترة السابقة، واستعراض المراحل القادمة لتنفيذ مشروع TSA وفق التوقيتات الزمنية المحددة والكُلف المرصودة، فضلاً عن بحث مدى إستجابة النظام مع باقي الأنظمة الفرعية مثل إعداد الموازنة الاتحادية العامة وأنظمة المشتريات والمدفوعات والأصول الثابتة ونظام الرواتب ونظام الإيرادات والادارة النقدية وغيرها".

وأشارت سامي، بحسب البيان، إلى أن "الوزارة حريصة على التوسع فى استخدام الحلول التكنولوجية لضمان التحديث المستدام للأنظمة المالية، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية بما ينسجم مع جهود مواجهة التحديات وتيسير اجراءات التمويل بأوقات قياسية".

وأوضحت أن "تطبيق الحساب سيتيح إمكانية مراقبة حركة سير التمويلات إلى وحدات الانفاق وتحديد المتبقى في حسابات الدوائر واستعادته لصالح خزينة الدولة، فضلاً عن تشخيص الوحدات التي ما زالت خارج منظومة توطين الرواتب، إلى جانب أن المشروع سيوفر قاعدة بيانات دقيقة تساهم في عمليات المحاسبة وتشخيص الأخطاء ومعالجتها لحظياً".

وبينت أن "السعي إلى الاتفاق مع فريق الدعم في البنك الدولي على مشاركة الكوادر العراقية ضمن برامج تأهيلية موسعة بأشراف البنك الدولي، بهدف تعزيز خبرات ومهارات الكوادر العاملة على الحساب، وضمان نجاح إدارته بمهنية وكفاءة عاليين".